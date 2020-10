Koronavírus: durva számok jöttek a szomszédból

Romániában már több mint 8 ezer koronavírus-fertőzött beteg szorul kórházi ápolásra. Több megyében is telítődtek az intenzív osztályon elkülönített helyek, miközben ismét rekordot döntött és meghaladta a 24 százalékot a pozitív tesztek aránya.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Aggasztó a helyzet a kórházakban

Afertőzésterjedésének az utóbbi három hétben bekövetkezett újabb gyorsulása nyomán egyre aggasztóbb a helyzet a kórházakban. Bár most már a tünetmentes eseteket nem utalják be, hétfőn így is rekordot döntött a kórházban kezelt fertőzöttek száma, és a koronavírus-járvány kezdete óta először haladta meg a 8 ezret. Az intenzív osztályon ápolt súlyos esetek száma pedig a napokban megközelítette a 600-at. Egy friss összesítés szerint ráadásul az ország 41 megyéje közül 13-ban már nincs szabad hely a COVID-kórházak intenzív terápiás részlegein.

Ukrajnában is baj van

Júniushoz képest csaknem megötszöröződött a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma Ukrajnában. Jelenleg 16745 beteget ápolnak kórházban, és számuk napról napra nő. Június közepén még csak mintegy 3500 fertőzött szorult ellátásra. Csak az elmúlt napon 475 embert szállítottak kórházba. A kórházi ágyak leterheltsége a bizonyítottan vagy gyaníthatóan koronavírussal fertőzöttek által 55,3 százalékos. Az új típusú koronavírus okozta helyzet egyébként továbbra is Harkiv megyében, illetve a fővárosban, Kijevben a legsúlyosabb.

