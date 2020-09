Koronavírus: duplázódott a betegek száma a szomszédban

Az elmúlt 24 órában 151 új fertőzöttet regisztráltak Horvátországban. Hétfőn 65 új esetről számoltak be, így a növekedés több mint 2-szeres. Az országban egyébként eddig 13749 embert fertőzött meg és 230 áldozatot szedett az új típusú koronavírus. Jelenleg 299-en vannak kórházban, közülük 22-en mesterséges lélegeztetésre szorulnak. Az aktív fertőzöttek száma 2107, 8598-an pedig hatósági karanténban vannak.

Szlovéniában sem jobb a helyzet

Megtalálták, mivel lehet semlegesíteni a koronavírust - olvassa el a teljes cikket itt!

Szlovéniában az elmúlt nap során 82 új koronavírus-fertőzöttet találtak, míg egy nappal korábban 47 új esetet jegyeztek fel. Így az igazolt esetek száma már meghaladta a 3800-at. Az országban viszont a múlt héten két egymást követő napon is 100 fölé emelkedett a napi esetszám, ami rekordnak számít a szlovénoknál. Ugyanakkor már több mint egy hete nem történt új haláleset, így a járvány eddigi halálos áldozatainak száma 135 maradt. Jelenleg 50-en vannak kórházban COVID-19 miatt, közülük 10 embert az intenzív osztályon ápolnak. Az aktív betegek száma 907.

Horvátországban és Szlovéniában is megkétszereződött az új fertőzöttek napi száma.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A kórházi ellátásra szoruló koronavírusos betegek számának növekedése miatt egy negyedik, úgynevezett COVID-kórházat is nyitnak, amelynek már megkezdődtek az előkészületei - közölte Jelko Kacin kormányszóvivő. Kiemelte azt is, hogy a számok azt mutatják, hogy a járványhelyzet nem javul, ezért továbbra is szigorúan be kell tartani az előírásokat és korlátozásokat.

Ukrajnában nincs változás

Változatlanul gyors ütemben terjed a koronavírus-járvány Ukrajnában, keddre is csaknem háromezer új beteget regisztráltak. A járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma már megközelíti a 164 ezret, a halottak száma pedig meghaladta a 3300-at. Közben a kelet-ukrajnai Harkiv helyi vezetése bejelentette, hogy megfertőződött a város polgármestere, Hennagyij Kernesz. A COVID-19 szövődményként kétoldalitüdőgyulladáslépett fel nála, jelenleg kórházban ápolják. Állapota súlyos, de stabil.

Romániában javulás látható

Romániában keddre jelentősen csökkent az új típusú koronavírussal megfertőződött személyeket kezelő kórházak terheltsége. Másfél hónap után ugyanis most először hétezer alá csökkent a kórházban ápolt fertőzöttek száma, és az intenzív osztályon ápolt páciensek száma is az augusztus eleji adatokat idézi. A romániai kórházakban jelenleg 6881 beteget kezelnek COVID-19-cel, az intenzív osztályokon pedig 460 beteget ápolnak. A koronavírus-járvány kezdete óta egyébként már több mint 105 ezer ember kapta el a fertőzést Romániában, a halottak száma pedig meghaladta a 4200-at.

Megjelent a koronavírus az Index szerkesztőségében - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!