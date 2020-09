Koronavírus: digitális oktatás lesz egy magyar iskolában

Már csütörtökön sem volt tanítás a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumban. Az iskola egyik tanáráról ugyanis kiderült, hogy megfertőződött az új típusú koronavírussal - számolt be róla a Szabad Pécs. Az új tanév tehát rögtön egy kétnapos rendkívüli szünettel indult, hétfőtől pedig digitális tanrendre áll át az intézmény.

Máris átáll a digitális tanrendre egy vidéki gimnázium. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Karanténban a tanári kar

Koronavírus: a gyerekek hetekig vírushordozók maradhatnak - a részletekért olvassa el korábbi cikkünket!

A koronavírusos oktató még a fertőzöttségének igazolása előtt részt vett egy értekezleten, ahol a teljes tanári karral találkozott. Így most az egész tantestületet, valamint az iskola karbantartó és műszaki munkatársait is hatósági házi karanténra kötelezték. Ez összesen 39 embert érint. A Mohácsi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, Käszné Lebő Zsuzsanna közlése szerint tantermen kívüli, digitális munkarendet az Operatív Törzs rendelhet el, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) pedig már előkészítette az erre vonatkozó javaslatát.

Problémás tanévkezdés

Az várható volt, hogy az idei tanévkezdés komoly kihívásokat tartogat majd, hiszen éppen egybeesik a koronavírus-járvány második hullámának kezdetével. Nem is tudott minden diák a megszokott rend szerint visszatérni az iskolába. Ahogy már mi is beszámoltunk róla, a győrújfalui általános iskolában például egy hét késéssel, szeptember 7-én kezdődik a tanév, mert pozitív lett az egyik tanító koronavírustesztje. A pedagógus a tünetei jelentkezése előtt találkozott az egész tantestülettel, így itt is mindenki karanténban került.

Azonban az óvodákban sem sokkal jobb a helyzet, az egyik fővárosi intézményt például már rögtön a tanév második napján bezárták két hétre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) keddi tájékoztatása szerint egyébként már egy tucat oktatási intézményben találtak 1-2 koronavírus-fertőzöttet. Több helyen rendkívüli szünetet is elrendeltek.

Koronavírusos lett egy dolgozó, bezár a budapesti szórakozóhely - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!