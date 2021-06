Koronavírus: csupán 34 új fertőzöttet találtak itthon

Ketten elhunytak, 22-en vannak lélegeztetőgépen.

Koronavírus: ilyen gyorsan terjed az új mutáns, a delta plusz - kattintson!

Az elmúlt 24 órában 34 embernél mutatták ki a koronavírust, ezzel 808076-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - derült ki az operatív törzs oldalán ismertetett adatokból. Meghalt két beteg, így az elhunytak száma 29991-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma tovább csökkent, ők most 39543-an vannak. Jelenleg 150 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen.

Fókuszban az oltottak száma Fotó: Getty Images

A beoltottak száma

Hétfőn 9200 első oltást adtak be, így a beoltottak száma 5,46 millió, közülük 4,84 millióan már a második dózist is megkapták. Az oltottak számának alakulását azért is érdemes kiemelten figyelni, mert a korlátozások feloldásának következő szakasza is ehhez kötött: 5,5 millió beoltott elérését követően megszűnik a kötelező maszkhasználat, és védettségi igazolvány nélkül is lehet szállodákba, éttermekbe, fürdőkbe, strandokra menni.

h i r d e t é s

A védettségi igazolvány használata ugyanakkor fennmarad az éjszakai zenés szórakozóhelyeken, valamint az olyan tömegrendezvények esetén, mint a sportrendezvények, a koncertek és a fesztiválok. Eddig 5,44 millióan regisztráltak oltásra és 93 százalékuk már fel is vette azt. A 12-15 éves korosztályban eddig 59 ezer gyermeket regisztráltak és 45 százalékuk már meg is kapta a Pfizer vakcináját.

Arról, hogy pontosan milyen lazítások jönnek 5 és fél millió beoltottnál, ebben a cikkben írtunk részletesen.