Koronavírus: csökkenteni kell az egészségügy terhelését

A korábban kihirdetett járványügyi intézkedések legfőbb célja, hogy lassítsuk az új típusú koronavírus terjedését, illetve biztosítsuk az egészséügyi ellátórendszer működőképességének fennmaradását - hangsúlyozta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. A szakember egyúttal arra kért mindenkit, hogy továbbra is tartsuk be a maszviseléssel, távolságtartással és egyéb korlátozásokkal kapcsolatos szabályokat.

A területi közigazgatásban dolgozókat tesztelték kedden Debrecenben.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Elindult a regisztráció

A héten elindult Magyarországon a vakcina-előjegyzés, tehát már jelezhetjük a koronavíus-oltás iránti igényünket - emlékeztetett Galgóczi Ágnes. Mint mondta, a regisztrációra online, az erre a célra létrehozott oldalon nyílik lehetőség, illetve még az év végéig mintegy 2 millió idős embernek kézbesítik Müller Cecília országos tisztifőorvos tájékoztatólevelét, amely egy regisztráció űrlapot, és egy - ingyenes visszaküldést biztosító - válaszborítékot is tartalmaz. A postázás a mai napon megkezdődött - jelentette ki.

h i r d e t é s

Az emberek többsége csak elképzelni tudja, hogy milyenek most a mindennapok a frontvonalban. Ebbe engednek némi betekintést a koronavírus-fertőzötteket ellátó osztályokról készült képek - nézze meg őket itt és itt!

A járványügyi osztályvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus-fertőzés megelőzéséért a szabályok betartása mellett az egészségügyi állapotunk karbantartásával is sokat tehetünk. Fontos, hogy ügyeljünk a változatos, vitamindús étkezésre, és ne hanyagoljuk el a testmozgást se - javasolta, ugyanakkor hozzátette, hogy a csapatsport továbbra is tiltott.

Van, aki még mindig nem hord maszkot

A tájékoztatón elhangoztt továbbá, hogy a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bevezetett maszkviselési szabályok megszegése miatt az elmúlt napon 187, szeptember 21-e óta pedig már több mint 12400 emberrel szemben kellett intézkednie a rendőrségnek. Erről Gál Kristóf, Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője beszélt.

Tavasz óta mindenki maszkot varr, ami egyfelől talán jó, de rengeteg negatív hatása is van a varrónők szerint - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!