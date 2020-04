Koronavírus: csaknem 3 millió beteg, 206 ezer halott

Tavaly év vége óta 2971639 koronavírus-fertőzöttet és 206542 áldozatot regisztráltak világszerte - derül ki a Johns Hopkins egyetem hétfő reggeli összesítéséből. A gyógyultak száma pedig már a 866 ezerhez közelít. A legtöbb megbetegedést és halálesetet az Egyesült Államokból jelentették: itt már csaknem 966 ezer koronavírus-fertőzöttről tudnak, a járvány áldozatainak száma pedig az 55 ezerhez közelít. New York államban most először fordult elő ebben a hónapban, hogy egy nap alatt kevesebb mint 400 ember halt meg a betegségben - jelentette be Andrew Cuomo kormányzó.

Maszkot viselő járókelő New Yorkban. Fotó: Getty Images

Az európai helyzetről

Spanyolországban a járvány továbbra is lassul. Itt eddig 226 ezer fertőzöttről és 23190 halottról számoltak be. Öt hét után először csökkent 300 alá az új típusú koronavírus halálos áldozatainak napi száma. Olaszországban pedig már több mint 197 ezer betegről és 26 ezer elhunytról tudnak. Az áldozatok napi száma március 15-e óta először volt 300 alatt.

Franciaország 162220 fertőzöttről, 22890 halálos áldozatról és 45681 gyógyultról számolt be hétfő reggelig. A francia kormány már megkezdte az egyeztetéseket a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bevezetett kijárási korlátozásokat felváltó óvintézkedésekről. Németországból csaknem 158 ezer megbetegedést, 5976 halálesetet és 112 ezer a gyógyultat jelentettek eddig. Az Egyesült Királyságban pedig 154 ezer fertőzöttet és majdnem 21 ezer áldozatot regisztráltak. Közben bejelentették, hogy hétfőn már munkába áll Boris Johnson brit miniszterelnök, aki átesett az új koronavírus okozta Covid-19 betegségen, és néhány napig intenzív osztályon is kezelték.

Törökország 110 ezer koronavírusos beteget és 2805 halottat, és 29140 a gyógyultat tart számon. Az országban április 2-a óta most először volt 2500 alatt az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. Több mint két hétig 4000 körüli vagy több új esetet jelentettek naponta, de 4 napja 3 ezer környékére csökkent a nai betegek száma. A 10 legérintettebb ország közé tartozik még Irán - 90481 fertőzöttel és 5710 elhunyttal -, Kína - csaknem 84 ezer megbetegedéssel és 4637 halálesettel -, és Oroszország is. Ez utóbbi országban már a 81 ezerhez közelít a regisztrált fertőzöttek száma, és eddig 747-en haltak meg a koronavírus-járvány miatt.

