Koronavírus: csak teszttel engedik be az ingázókat Szlovákiába

A szlovák hatóságok az országba történő belépést már huzamosabb ideje különböző feltételekhez kötik, főként negatív koronavírusteszt felmutatásához, illetve házi karantén letöltéséhez. A meglehetősen bonyolult - részleteiben a szlovák külügyminisztérium oldalán elérhető - feltételrendszer időről időre változik, de néhány kivételtől eltekintve mindenkitől, aki olyan országból érkezik, amely nincs rajta az úgynevezett "kevésbé kockázatos országok listáján", negatív teszteredményt vár el. Az említett listán jelenleg tizenegy ország szerepel, köztük négy európai, így Finnország, Írország, Izland és Norvégia.

Antigén alapú negatív teszteredményhez kötik az országba való belépést Szlovákiában. Fotó: Getty Images

A beutazási feltételrendszer néhány további kivétellel is számol olyan személyek esetében, akiknek nem kell negatív tesztet felmutatniuk. Ugyanakkor a kivételt élvezők listájáról december 7-től lekerülnek az országhatár környékén élő ingázók, a diákok és a külföldön dolgozók is. Tőlük a határon való átlépéshez negatív eredményt mutató antigéntesztet fognak kérni, amely nem lehet régebbi két hétnél. Marek Krajcí a szigorítást azzal indokolta, hogy bár a szomszédos országokban javulás tapasztalható, a helyzet továbbra is komoly.

Szlovákiában az újonnan regisztrált fertőzöttek száma október közepén indult újra emelkedésnek, az utóbbi tíz napban hullámzik, de átlagban másfél ezres napi új fertőzést mutat. Az új típusú koronavírus tavaszi megjelenése óta szombat reggelig immár több mint 103 ezer személynél mutatták ki a fertőzést, amihez egymilliónál is több PCR-tesztet végeztek el. Jelenleg 1480 beteget kezelnek kórházban COVID-19-hez kapcsolódó tünetekkel. A hivatalos források 771 halálesetet tulajdonítanak a betegségnek.