Koronavírus: csak látszólag csökkent az esetek száma

Egyszerre kapta el a koronavírust és az influenzát egy férfi - olvassa el a részleteket!

Az egyik orvosi egyetem jelezte, hogy tegnap, informatikai problémák miatt nem érkeztek be mardéktalanul az eredmények a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) rendszerébe. A kimaradt pozitív esetek feldolgozása ma megtörténik, és hozzáadják a holnapi reggeli koronavírus-adatokhoz - közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.

Az elmúlt héten egyébként 18 százalékkal több koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, mint az azt megelőző héten, és már az idősebb korosztályok érintettsége is növekszik - fűzte hozzá. Jelenleg országosan 488 fertőzött jut 100 ezer főre.

Csak látszólag, egy informatikai hiba miatt csökkent az esetek száma.

El kell laposítani a járványgörbét

A tisztifőorvos kiemelte, tavasszal is azon voltunk, hogy az egészségügyi ellátórendszert ne terheljük meg túlságosan és a járványgörbét ellaposítsuk. Most is ez a cél, ezért a tömegrendezvényeket például továbbra sem javasolják a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében. Egyébként már minden háziorvosi praxisba kiszállították az influenza elleni oltóanyagokat - említette meg.

Tájékoztatása szerint jelenleg 153 osztályban és 17 iskolában folyik digitálisan az oktatás az új típusú koronavírus felbukkanása miatt. Közölte azt is, hogy az őszi szünet alatt fertőtlenítő nagytakarítás lesz az intézményekben, a fő cél pedig változatlanul a zavartalan működés.

Csalókra figyelmeztetnek

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy szeptember 21-e óta 550, a tegnapi napon pedig 7 emberrel szemben kellett intézkednie a rendőrségnek, mert tömegközlekedés közben nem vagy nem helyesen viselték a maszkot. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt. Emellett csalókra is felhívta a figyelmet, akik fehér ruhában járják a képcsőházakat és fertőtlenítést kínálnak, hogy bejuthassanak a lakásokba. Aki találkozik a csalókkal, ne engedje be őket, hanem értesítse a hatóságokat.

