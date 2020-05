Koronavírus: Budapesten is enyhítik a korlátozásokat

Hétfőtől ismét fogadhatnak vendégeket a vidéki szálláshelyek, de nem ez az egyetlen változás a jövő héttől. Részletek itt.

A kormányfő a Facebookon megjelent videós üzenetében úgy fogalmazott: "világossá vált, hogy a járvány erejét Budapesten is letörtük, így - igaz megfontoltan és óvatosan, de - Budapesten is áttérhetünk a védekezés második szakaszára." Orbán Viktor elmondta, a fővárosban is feloldják a kijárási korlátozást. Az enyhítések üteme két hét csúszással követi majd a vidéki korlátozások fokozatos feloldását. Ezzel együtt felhívta a figyelmet, hogy "a felelősségteljes magatartás, a védőtávolság betartása Budapesten különösen fontos."