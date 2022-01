Koronavírus: Budapesten és 3 megyeszékhelyen aggasztó a helyzet

Ismét oltathatunk időpontfoglalás nélkül.

Az 52. héten elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy az országos helyzetképet tekintve az előző hetek csökkenő, majd stagnáló eredményei után 2021 utolsó hetében enyhén emelkedő tendencia volt látható a szennyvízminták átlagos koronavírus-koncentrációjában - számolt be róla az NNK. A fővárosban és 3 megyeszékhelyen különösen aggasztó a helyzet. A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma megállapította továbbá, hogy az új hazai fertőzések több mint 11 százalékáért már az új, omikron elnevezésű variáns felelős.

Forrás: NNK

Ezekben a városokban számíthatunk romlásra

A friss adatok szerint a koronavírus koncentrációjának egyértelmű emelkedése figyelhető meg Budapest déli és központi részén, valamint Egerben, Kaposváron és Szekszárdon is, ezekben a városokban ráadásul a kórokozó mennyisége is az emelkedett kategóriába sorolható. Az átlagosnál nagyobb mennyiségben mutatható ki a kórokozó Budapest északi részén, Győrben, Kecskeméten és Szombathelyen is, ezeken a helyeken azonban stagnáló tendencia figyelhető meg. Ugyanez mondható el Budapest agglomerációs településeiről - Tökölről, Biatorbágyról, Szigetszentmiklósról, Budakesziről és Százhalombattáról - is.

Enyhe javulás várható három helyen

A fenti aggasztó hírekkel szemben Székesfehérváron, Tatabányán és Veszprémben enyhe csökkenést mértek a tavalyi év utolsó hetében. Mindhárom megyeszékhelyen mérsékelt koncentrációt mutattak ki a szennyvízmintákból. Összefoglalva tehát 6 megyeszékhelyen, a fővárosban, illetve a budapesti agglomerációban emelkedett, 12 városban pedig mérsékelt mennyiségben van jelen a szennyvízben a koronavírus, a tendencia pedig 5 mintánál emelkedő, 14-nél stagnáló, míg 3-nál csökkenő. Alacsony és magas koncentrációt sehol sem mértek.

Mit tehetünk?

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében az NNK korábban azt javasolta, hogy ügyeljünk a legalább 1,5 méteres távolság megtartására, viseljünk maszkot a tömegközlekedési eszközökön és a zárt terekben, gyakran és alaposan mossunk kezet, illetve éljünk a COVID-19 elleni védőoltás lehetőségével. Akinek pedig tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

A múlt év végére már dominánssá is vált Ausztriában az új típusú koronavírus omikron variánsa, amely fertőzőbb a korábbi változatoknál, és már világszerte terjed.