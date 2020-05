Koronavírus: biztató hírek a szomszédból

A közép-dalmáciai Brac szigetén szombaton feloldották a horvát hatóságok a május 9-én elrendelt 14 napos karantént. Zágráb a járvány enyhülésével - szigorú óvintézkedések mellett - fokozatosan feloldotta a korlátozásokat és újraindította a gazdaságot. Ugyanakkor továbbra sem lehet 40 fő feletti csoportos összejöveteleket tartani és sporteseményeket rendezni az országban. E szabály eltörlését május végére tervezi a kormány. Bár hivatalosan még nem hirdették ki a járvány végét, Horvátország két hete a határait is újranyitotta: beléphetnek azok a külföldi állampolgárok, akik üzleti vagy más gazdasági érdekeltség miatt, valamint halaszthatatlan személyes okokból utaznak az országba. A hétvégén már a nyári idegenforgalmi idény is elindult a horvát tengerparton, a hétvégén 133 hotel és 65 kemping is megnyitott. Az országból egyébként péntek óta 1 új koronavírus-fertőzöttet és 1 újabb halálesetet jelentettek, tehát eddig 2244 esetről és 100 elhunytról adtak hírt a horvátok.

Vendégek érkeztek egy zágrábi kávézó teraszára. Fotó: Getty Images

Szerbia is látja a járvány végét

Szerbiában másodszorra fordult elő, hogy egy adott napon senki sem halt meg a koronavírus-fertőzés következtében. A szakértők szerint ez azt jelenti, hogy gyengül a járvány az országban. Pénteken nulla, szombaton 1, majd vasárnap ismét nulla elhunytról számoltak be. A koronavírus-járvány jobbára már lecsengett az országban, ám kisebb gócok még kialakulhatnak, főként a munkahelyeken, ahol a visszatérő dolgozók egymásnak adhatják át a vírust, ezért fokozott elővigyázatosságra van szükség - vélik a járványügyi szakértők.

Szlovéniában már véget ért a járvány

Szlovéniában péntek óta mindössze 1 új koronavírus-fertőzöttet és 1 újabb elhunytat regisztráltak. Az ország valamivel több mint egy hete hirdette ki hivatalosan a járvány végét, elsőként az Európai Unióban. A szlovénok eddig 1469 regisztrált esetről és 107 áldozatról számoltak be. maradt. Az aktív fertőzöttek száma 16.

Romániában újraéledhet a járvány

Romániában egy hét után újra meghaladta meg a kétszázat az újonnan igazolt fertőzések száma. Ezt a helyi média az óvintézkedések május 15-e utáni lazításával hozta összefüggésbe. A Digi 24 hírtelevízió felhívta a figyelmet, hogy a rendkívüli állapot feloldása utáni első fertőző gócok egészségügyi intézményekben jelentek meg: a dél-romániai Olt megyében a mentőszolgálat 18 ápolójának koronavírustesztje bizonyult pozitívnak, a moldvai Jászvásár (Iasi) két kórházában pedig 19 alkalmazottnál és 13 páciensnél mutatták ki a fertőzést a napokban. Továbbá az erdélyi Szászsebes (Sebes) városi kórházában hat alkalmazott fertőződött meg. A járvány újraéledésének kockázataként tekintenek Romániában arra is, hogy az utóbbi tíz napban a külföldön élő román állampolgárok újabb hulláma indult haza. Az országban egyébként eddig összesen több mint 18 ezer fertőzöttről és 1202 elhunytról tudnak.

Ukrajnában egyelőre nincs lassulás

Ukrajnában még egyelőre nem mutatja a lassulás jeleit a koronavírus-járvány. A Magyarországot környező országok közül itt fertőzte meg a legtöbb embert az új kór. Az ukránok hétfőig több mint 21 ezer esetről és 623 áldozatról adtak hírt. A fertőzöttek között mintegy 4 ezer egészségügyi dolgozó is van. A fentiek mellett Ausztria eddig több mint 16 ezer koronavírusos esetet és 641 áldozatot, Szlovákia pedig 1511 fertőzöttet és 28 elhunytat jelentett.

