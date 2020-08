Koronavírus: bezárnak egy törökbálinti óvodát

Több mint tízezer pedagógus részesül bruttó ötszázezer forintos egyszeri juttatásban - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Részletek itt.

Ahogy arról a Házipatika.com is beszámolt, augusztus elején egy pápai óvónő fertőződött meg az új típusú koronavírussal. Most pedig egy törökbálinti óvodát kell bezárni ideiglenesen hasonló ok miatt. "A Walla Óvoda egyik szakdolgozójának pozitív koronavírustesztje okán a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya elrendelte az ott dolgozók, valamint az óvodába járó gyermekek 14 napos hatósági házi karantén alá helyezését" - írta Facebook-oldalán Elek Sándor polgármester. Közleménye szerint a gyerekeket és dolgozókat nem küldték azonnal haza, a mai nyitvatartás végével kerül lakat az óvoda ajtajára. Ezután pedig kezdik az épület teljes fertőtlenítését.

A polgármester nem sokkal később egy sor járványügyi intézkedésről döntött, melyekről egy újabb posztban számolt be. :