Koronavírus: az ünnepek alatt felgyorsulhat a terjedés

A koronavírus-járvány újbóli felerősödésének megakadályozása érdekében a brüsszeli testület egyebek mellett arra is felkérte tagországokat, hogy fokozottabban ellenőrizzék a fizikai távolságtartásra és a maszkviselésre vonatkozó rendeletek betartását, és legalább hétnapos karanténkötelezettséget írjanak elő az ünnepi családi találkozók előtt és után. A bizottság álláspontja szerint a tömegrendezvényeket be kell tiltani, a kisebb rendezvények azonban - átlátható szabályok mentén - megengedhetők.

Lehet, hogy karanténba kell majd vonolnunk a családi összejövetelek előtt és után.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Hosszabb lehet a téli szünet

A brüsszeli vezetés arra is ösztönzi a tagállamok kormányait, hogy hosszabbítsák meg az iskolások téli szünetét, vagy az ünnepek vezessenek be online oktatást. Úgy vélik ugyanis, hogy ezekkel a lépésekkel is lassítani lehetne az új típusú koronavírus iskolákon belüli terjedését.

Fel kell készíteni az egészségügyet

A bizottság figyelmeztetett arra is, hogy fel kell készíteni az egészségügyi intézményeket az ünnepek után lehetséges túltelítettségre. Fokozni kell a védőfelszerelések mennyiségét és meg kell erősíteni a tesztelési kapacitásokat. A bizottság továbbá készen áll arra is, hogy támogassa a tagállamokat az oltási programjuk kidolgozásában.

Az uniós testület szerint egyébként a külföldre utazás az ünnepek alatt nem fokozza jelentős mértékben a koronavírus-fertőzés terjedésének kockázatát. Óva intett viszont az ünnepekhez kapcsolódó egyházi rendezvényeken való személyes részvételtől. A bizottság ehelyett az eseményekről szóló rádió-, tévé- és online közvetítések követését ajánlja.

