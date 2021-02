Koronavírus: az új mutánsoktól is védenek ezek a vakcinák

A MHRA 16 oldalas oltásbiztonsági tanulmánya szerint, amely a január 24-éig beadott 6,9 millió első oltási dózis tapasztalatait veszi figyelembe, 22820 visszajelzés érkezett enyhe mellékhatásokról. E jelentések kivizsgálása azt az eredményt hozta, hogy mindkét koronavírus-vakcina esetében hozzávetőleg 3 ezrelék a vizsgálatok által kétséget kizáróan igazolt mellékhatások aránya, vagyis ezerből mindössze három esetben jelentkezik ilyen reakció.

A leggyakoribb mellékhatások

A mellékhatásokkal járó esetek elsöprő többségében is mindössze a szúrás helyén érzett izomfájdalom jelentkezett, de ritkán influenzaszerű tünetet, fejfájást, borzongást, fáradtságérzetet, hőemelkedést és szédülést is tapasztaltak az új típusú koronavírus ellen beoltott személyek. A gyógyszerfelügyeleti hatóság a vizsgálati jelentésben kiemeli ugyanakkor, hogy ezek a mellékhatások az emberi szervezetben kialakuló normál immunreakció velejárói, amelyek csaknem minden egyéb oltásfajta beadása esetén jelentkeznek, és rendszerint egy-két nap alatt el is múlnak.

Mi a helyzet az allergiás reakcióval?

A tanulmány hangsúlyozza továbbá, hogy a Pfizer/BioNTech-vakcina esetében korábban jelzett súlyos allergiás tünetek részletes kivizsgálása azt mutatja, hogy az ilyen reakciók rendkívül ritkák, százezer beadott dózisonként egy-két ilyen esetről érkezett bejelentés. Mindezek alapján egyértelmű, hogy a koronavírus okozta COVID-19 betegség és a vele járó súlyos szövődmények kialakulásának megakadályozásával az oltások beadásának előnyei messze túlmutatnak bármelyik ismertté vált mellékhatáson - fogalmaz az MHRA.

A mutációk ellen is védenek

Az először Délkelet-Angliában kimutatott, a világban "brit variánsként" emlegetett új koronavírus-változat a vizsgálatok szerint 30-50 százalékkal fertőzőképesebb, mint az először kimutatott vírusvariánsok. A brit oltási kampányban jelenleg alkalmazott oltóanyagok azonban a brit és a többi, már azonosított mutáns ellen is jó hatékonysággal védenek - jelentette ki Nadhim Zahawi, a brit oltási program irányításáért felelős egészségügyi államtitkár.

