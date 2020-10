Koronavírus: az új eljárásrend buktatói

Kimerülőben vannak a laborok kapacitásai, így egy magánintézményben akár 1 hetet is várni kell a koronavírustesztre, az eredményre pedig további 5 napot. Így a legtöbb beteget már nem is tesztelik, de nem is kell: már a háziorvos is koronavírus-fertőzöttnek nyilváníthaja a pácienst, pusztán a tünetei alapján. Az új eljárásrend miatt azonban nem kerülnek be a statisztikába azok a betegek, akiket a háziorvos teszt nélkül diagnosztizál. Esetükben hatósági házi karantén sincs, így könnyen tovább terjesztik a kórt - mert ha az érintett otthon is marad, a családtagok már nem. A tünetmentes vírushordozók pedig akár hetekig is fertőzhetnek - hívta fel a figyelmet a Népszava. A lap szerint mindez jelentősen torzítja a járványról megjelenő adatokat.

Több probléma is van azzal, hogy nem tesztelnek mindenkit. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az új eljárásrend buktatói

A koronavirus.gov.hu oldalon naponta megjelenő statisztikában csak a teszttel igazolt koronavírus-fertőzöttek szerepelnek. Így nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a hazai esetszámok 800 és 1000 között stagnáltak, hiszen ez egyáltalán nem biztos. Csak nem tudjuk, mennyi olyan beteg van, akit teszt nélkül diagnosztizáltak. Problémát jelent továbbá az is, hogy aki a háziorvos nyilvánít betegnek, az nem kötelezhető hatósági házi karanténra. Az orvos mindössze csak javasolhatja neki, hogy két hétig maradjon otthon. Ha pedig ugyanúgy eljár otthonról, mint addig is, semmiféle büntetéstől nem kell tartania.

"A fő gond az új eljárásrenddel, hogy ha a gyanús esetként jegyzett beteg otthon marad is, a családtagjai már nem feltétlenül, a háziorvos ugyanis nem írhatja elő, hogy az egész család zárkózzon be" - nyilatkozta a lapnak Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. A szakember már több betegének is javasolta a karantént, főleg akkor, ha az érintett osztályában már felmerült a koronavírus-fertőzés gyanúja. Egy másik háziorvos, Komáromi Zoltán pedig azt mondta nem érti, miért nem rendelik el a tesztet a háziorvosok, főleg, hogy nincs semmiféle keret, amibe bele kell férni. "Amikor úgy döntök, hogy egy beteg már mehet közösségbe, akkor semmivel sem tudom igazolni, hogy ő valóban negatív, hiszen nem volt első teszt és nem tudom onnan számolni a két hetet" - vázolt fel egy másik problémát az orvos.

Tünetmentes, de hetekig fertőzhet

A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Falus András immunológus a fentiek mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre többször látnak példát arra, hogy valakinek egyáltalán nincs - vagy akár nem is volt - tünete, mégis négy-öt hete sorra produkálja a pozitív PCR-teszteket. "Ők a vírushordozók, akik észrevétlenül fertőznek" - fűzte hozzá. A tesztelő laborok többsége viszont már elérte kapacitásaik határát, ezért nem tudnak annyi tesztet végezni, amennyit a vírushordozók és kontaktjaik kiszűréséhez kellene. Ők tehát továbbra is észrevétlenül terjesztik a COVID-19 betegséget okozó új vírust.

