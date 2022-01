Vannak Magyarországon is olyan óvodák és iskolák, ahol a szülők és a vezetőség a maga kezébe vette a gyermekek koronavírus tesztelését. Noha a kormány hivatalos álláspontja az, hogy a járványt az oltás fogja megállítani, mégis azokban az országokban, ahol kiterjedtebb a tesztelés, jobbak a halálozási mutatók - írta a hvg.hu.

Az állam nem járul hozzá a tesztelés költségeihez. Fotó: Getty Images

Magyarországon 19 ezer forintot is elkérhetnek egy PCR-, 5-6 ezret pedig egy antigéntesztért. Ez egy többtagú családnak meglehetősen drága dolog. Tehát vagy a szülők vagy az iskola fizet a tesztelésért, az állam nem járul hozzá a költségekhez. Ugyanakkor Magyarországon már most vannak olyan intézmények, ahol letesztelik a gyerekeket, ha azt a szülők is igénylik, írta a lap, de csak egyetlen ilyen példát említenek, a Lauder Javne közösségi iskolát. Itt már 2020-ban, külön erre a célra létrehozott közösségi alapból végeztek PCR-szűrést, illetve lehetőséget biztosítanak a karanténból visszatérő diákok gyorstesztelésére.

Bár az operatív törzs - külföldi tapasztalatok alapján - már hónapok óta vizsgálja, érdemes-e bevezetni az ingyenes tesztelést, kicsi a valószínűsége, hogy ez a közeljövőben bekövetkezzen. Orbán Viktor miniszterelnök tavaly decemberben a Parlamentben egyenesen arról beszélt, hogy "a PCR-teszt semmin sem segít", Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig a legutóbbi kormányinfón erősítette meg, hogy a kormány álláspontja szerint a tesztelés nem megoldás a vírus ellen, írta a hvg.hu.

h i r d e t é s

A lap szerintAusztriában hétfőnként ingyenes antigénteszteléssel indul a hét az iskolákban, amit az iskola kapuja előtt végeznek, és csak negatív eredménnyel engedik be a gyerekeket az épületbe, ahol egyébként kötelező az FFP2-maszk. Ingyenes az antigéntesztelés Németországban is, ahol az állami tesztállomásokon bárkit letesztelnek gyorsteszttel, függetlenül attól, hogy van-e társadalombiztosítása, vagy tudja-e igazolni német állampolgárságát.