Koronavírus: Amerikából még nem jött ennyire szomorú adat

A Johns Hopkins egyetem és kórház 1224 halottról számolt be estig, ezzel az országban több mint 8490-re emelkedett a koronavírus okozta betegségben elhunytak száma, a fertőzötteké pedig 300 ezer 915-re.

Donald Trump amerikai elnök egyébként szombaton, a kormányzati munkacsoport napi sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy ezer katonát telepítenek New Yorkba. Mint elmondta, szükség esetén katonák tízezreit vezénylik a tagállamokba a járvány elleni küzdelem segítésére. Arról is beszélt, hogy a következő két hét lesz a legnehezebb, sok halálos áldozatra lehet számítani, bár - mint kiemelte - az ország egyes vidékeit egyelőre kevésbé érinti a járvány.

További 3 millió maszkot rendelnének

Az elnök kitért rá, hogy a szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség (FEMA) mintegy 180 millió N95-ös, azaz orvosi maszk gyártását rendelte meg amerikai vállalatoktól, és most dolgozik azon, hogy további 3 millió maszkot rendeljen. Azt is megerősítette, hogy 29 millió adag maláriaellenes gyógyszerrel, hidroxi-klorokinnal töltik fel az országos stratégiai tartalékot. A hidroxi-klorokinról ismét kijelentette, hogy az eddigi eredmények szerint hatékonynak látszik a Covid-19 ellen.

Személyes dolgokat is említett a sajtótájékoztatón az elnök: elmondta, hogy New Yorkban két barátja is lélegeztetőgépen van, mert a koronavírus okozta COVID-19 betegségben szenved. Újságírói kérdésre válaszolva kitért legkisebb gyermekére, a 14 éves Barronra is. Közölte, hogy a tinédzser nagyon szigorúan betartja az előírásokat, ki sem megy az utcára.

Amerikai orvosnő: a következő két hét nagyon kemény lesz

Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos központ igazgatója, a kormányzati munkacsoport tagja kijelentette: "nem szabad meglepődnünk, a halálos áldozatok száma növekedni fog". Hangsúlyozta, hogy a társadalmi távolságtartás működik. Mint mondta: "könyörgök az amerikaiaknak, maradjanak otthon, ez a módszer működik".

Deborah Birx orvosnő, a kormányzati munkacsoport tagja szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő két hét "nagyon kemény lesz". Elmondta: meglehet, hogy az új fertőzések száma valamelyest csökken majd, de a halálozások aránya nem fog csökkenni. Kiemelte New Yorkot és New Orleanst mint a járvány epicentrumát, de hozzátette, hogy további epicentrumok kialakulására lehet számítani Pennsylvaniában, Coloradóban és a szövetségi fővárosban, Washington DC-ben.

Muriel Bowser, Washington DC polgármestere szombaton kijelentette: a fővárosban várhatóan minden hetedik ember megfertőződik a koronavírussal. Közölte azt is, hogy a városban legalább 93 ezer diagnosztizált fertőzéssel számolnak, és a járvány a csúcspontját várhatóan június közepén, július elején éri el. Donald Trump szombat este katasztrófa sújtotta területté nyilvánította Arizonát, az állam kormányzója, Doug Ducey kérésére. Ez azt jelenti, hogy Arizona több pénzt kap majd a szövetségi kormányzattól.

Koronavírus: egészségügyi dolgozók állnak egy New York-i kórház előtt. Fotó: Getty Images

Ezer lélegeztetőgépet kap New York állam

Közben Andrew Cuomo arról számolt be, hogy Kína ezer lélegeztetőgépet adományoz New York államnak, a szállítmány szombaton érkezett meg a Kennedy repülőtérre. Cuomo szerint az eszközök jelentős változást hoznak a betegek kezelésében.

Szombati sajtótájékoztatóján emellett a kormányzó közölte: reggelig az általa irányított államban 113 704 fertőzöttet regisztráltak, a vírus okozta COVID-19 betegségbe pedig 3565 embert halt bele. De a járvány még mindig nem érte el a csúcspontját, ez várhatóan egy-két hét múlva következik be - tette hozzá. Elmondta azt is, hogy a New York városához tartozó Long Islanden úgy terjed a fertőzés, "mint a bozóttűz". New York államban jelenleg csaknem 16 ezer embert ápolnak kórházban, és 4100 beteg van intenzív osztályon.

New Orleans az egyik epicentrum

Növekedett a koronavírussal diagnosztizáltak száma Pennsylvaniában és Louisianában is. Miami polgármestere, Francis Suarez - aki szintén megfertőződött a vírussal, de már gyógyulóban van - arra kérte a COVID-19-en átesett és meggyógyult betegeket, hogy adjanak vért. Egyes kórházakban ugyanis azzal kísérleteznek, hogy a betegséget átvészeltektől nyert vérplazmával kezeljék az új betegeket.

New York városa és a washingtoni Seattle mellett a louisianai New Orleans a járvány epicentruma. A nyilatkozó egészségügyi szakemberek, köztük Jerome Adams tisztifőorvos szerint New Orleansban jelenleg kétszer nagyobb ütemben terjed és szedi halálos áldozatait a vírus, mint New Yorkban. Az egészségügyi szakemberek úgy vélik, ennek oka lehet az elhízással összefüggő betegségek elterjedtsége a déli államban.

