Koronavírus: "a világ nagyobb bajban van, mint hittük"

Néhány helyen azért különösen magas az új koronavírus halálozási rátája, mert ott az embereket akár a kórokozó különböző variánsai is megtámadhatták egyszerre - állítja egy friss tanulmány. A UC Berkeley közegészségügyi iskola kutatói szerint a jelenleg Európában és az Egyesült Államokban cirkuláló különböző patogének néhány embert sorozatban fertőzhetnek meg, azaz egyszerre akár több koronavírustörzs is bejuthatott az erre fogékonyak szervezetébe, ami teljesen összezavarja az immunrendszerüket, ami így akár túlreagálhatja a fertőzést, s akár halálhoz is vezethet.

Ezért is fontos a távolságtartás

"Ha a vírus egyik változata az adott területen széles körben elterjedt, akkor szorosan figyelemmel kell követni az eseményeket, kiváltképp ha súlyos megbetegedések is előfordulnak. Fenn kell tartani a társadalmi távolságtartást annak érdekében, hogy ne kerülhessen be egy második törzs is a körforgásba" - mondta a South China Morning Postnak (SCMP) Lee Riley professzor, a UC Berkeleyfertőző betegségekés vakcinológiai részlegének igazgatója, a még jóváhagyás előtt álló, a medRxiv.org nevű szakportálon megjelent tanulmány vezető szerzője.

A koronavírus emberről emberre terjed, új mutációit is emberek hurcolják be egyik országból a másikba. Fotó: Getty Images

Korábbi kutatások már kimutatták, hogy létezik a COVID-19-et okozó SARS-CoV-2 vírusnak egy igen veszélyes mutációja, a D614G. A kutatók azt állítják, ez a mutáció képes fizikailag stabilabbá tenni a vírus tüskeproteinjét, ami még fertőzőbbé teszi azt. Ez Kínában a vizsgált minták mindössze 2 százalékában volt eddig kimutatható, tehát ritkának számított, az esetek többsége pedig tengerentúlról hazatérő utazókhoz volt köthető. Július elejére azonban a világon az elemzett minták közel 70 százalékában ezt a variánst mutatták ki.

A mutáció tovább mutálódott

És ha mindez nem lenne elég, akkor a D614G változat további alcsoportokra oszlott. Az egyikben egy extra mutáció alakult ki, a C14408T. A másikban kettő, a C14408T és a G2556T. Az első változat Európában domináns, míg az utóbbi inkább az Egyesült Államokra jellemző.

A kutatók először arra gyanakodtak, hogy ezek a változatok eltérő veszélyeket jelentenek az emberekre, ám ezt az elméletet később az adatok nem támasztották alá. Aztán megnézték, hogy mi történik ott, ahol egyszerre jelenik meg az európai és az amerikai vírustörzs, és arra jöttek rá, hogy néhány héttel azután, hogy mindkét patogén cirkulálni kezd a népesség körében, megugrik a halálesetek száma - még akkor is jelentős a növekedés, ha figyelembe veszik az egyéb halálozási tényezőket is. "Ez felveti annak a lehetőségét, hogy azokon a helyeken, ahol több patogén egyszerre van jelen, az embereket mindegyik variáns megfertőzi egyszerre, és így még súlyosabban betegednek meg" - állítják a mostani tanulmány készítői.

Ez történt Németországban és Angliában is

Például Németországban egészen addig alacsony volt a koronavírus-járvány halálozási rátája, amíg az amerikai vírustörzs be nem került az országba márciusban. Az akkor nagyon gyors terjedésbe kezdett, és egy ponton már az esetek felét az a patogén okozta. Három-négy héttel később pedig megugrott a halálozások száma is.

Koronavírus: tényleg terjeszthetik szúnyogok? Nem elég, hogy zümmögésükkel és csípésükkel sok kellemetlenséget okoznak a szúnyogok, több fertőző betegséget is terjesztenek. A SARS-CoV-2 koronavírus kapcsán is felmerült, hogy vajon elkaphatjuk-e ilyen módon. Mivel a szúnyogszezon kellős közepén vagyunk, fontos tisztázni ezt a kérdést. Részletek itt.

A kutatók rájöttek, hogy ha a második vírustörzs csak a népesség egy kis részét fertőzi is meg, az is okozhatja a halálesetek számának hirtelen megugrását. Nagy-Britanniában például az amerikai patogén csak a minták 6,4 százalékában volt kimutatható, ám a sorozatosan megfertőződött emberek száma ennél jóval magasabb lehetett, ez állhat annak a hátterében, hogy a halálozási ráta a szigetországban meghaladta a 14 százalékot, ami a világon az egyik legmagasabb.

Kevés az adat Afrikából és Dél-Amerikából

Míg a kaliforniai San Franciscóban a halálozási ráta mindössze 1,6 százalék volt, addig az állam egy másik megyéjében, Santa Clarában ennek háromszorosa. A kutatók szerint azért, mert míg az előbbiben az amerikai variáns dominált, addig az utóbbi területen az európai patogén is cirkulált egy időben a hazai változattal. Hasonló dolgok történhetnek a világ más részein is, bár a kép még nem teljesen világos. "Mivel Afrikában és Dél-Amerikában kevés génszekvenálási adat áll rendelkezésre a vírustörzsekről, így nehéz megmondani, mi is történik azokban a régiókban" - mondta Riley. A kínai kormány epidemológusa szerint egy nagy elemszámú minta vizsgálatával kellene bizonyítani az elméletet, miszerint ha egyszerre kettő vagy több variáns fertőzi meg az embereket, akkor valóban súlyosabb lesz-e a betegségük. "Ez egy nagyon jó elmélet. Ha igaz, akkor a világ nagyobb bajban van, mint hittük" - mondta a neve elhallgatását kérő szakember, aki egyébként nem nyilatkozhatott volna a médiának.

Egy korábbi, a kelet-kínai Zhejiang egyetemen végzett kutatás már bizonyította, hogy egy beteget egyszerre a koronavírus több variánsa is megfertőzhet, és azt is bizonyították, hogy a vírus szaporodási képessége a sejteken belül a patogén változatától függ, de hogy hogyan befolyásolja mindez a betegség kimenetét az egyelőre nem tisztázott.

