Koronavírus: a szomszédban már tetőzik a járvány

Horvátországban továbbra is felfutóban van a koronavírus-járvány, Szlovéniában a Jozef Stefan Kutatóintézet szerint, amely a kormány számára készít járványügyi előrejelzéseket, a héten tetőzhet a negyedik hullám - derült ki a két ország közegészségügyi intézeteinek hétfői jelentéséből.

Koronavírus: szigorítás jöhet az iskolákban Sajtóinformációk szerint december elsejétől csak védettségi igazolvánnyal léphetnek be a szülők az iskolákba. h i r d e t é s

Horvátországban is tüntettek a lezárások ellen

A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban az elmúlt 24 órában 1327 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, többet, mint az elmúlt két hétfőn, s a vírus okozta COVID-19 betegségben 73-an haltak meg. Kórházban 2583 beteget ápolnak, közülük 324-en vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 2 125 514-en kaptak védőoltást, közülük 1 896 361-en már a második adagot is felvették.

A kormány a múlt keddtől kötelezővé tette a koronavírus elleni védettségi igazolást az állami szférában, egy hónappal korábban pedig az egészségügyi és szociális ellátórendszerben, hogy csökkentse a járvány terjedését. Azoknak, akik nem kaptak oltást, és nem estek át a fertőzésen, hetente kétszer kell teszteltetniük magukat. A rendelet ellen a hétvégén 15 ezren tüntettek Zágrábban. A be nem jelentett demonstrációt a rendőrség is vizsgálja. A tömegben több újságírót is megtámadtak verbálisan, az RTL horvát kereskedelmi csatorna egyik riporterét pedig fizikailag is bántalmazták.

A szomszédos országokban is sok új fertőzöttet azonosítanak. Fotó: Getty Images

A horvát orvosi kamara közleményben szólalt fel a tüntetés ellen. Kresimir Luetic, a kamara elnöke a sajtónak úgy nyilatkozott: az egészségügyi rendszerre hatalmas nyomás nehezedik. Ilyen nyomásra utoljára szerinte a horvát honvédő háborúban volt példa. Kiemelte: óriási munkaerőhiánnyal küzdenek, és ezért olyan szakorvosok is részt vesznek a COVID-betegek gyógyításában, akik teljesen más területen dolgoznak, így például pszichiáterek, nőgyógyászok és sebészek.

Szlovéniában tetőzhet a járvány

A szomszédos Szlovéniában hétfőre 1389 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és afertőzéskövetkeztében 17 beteg halt meg. Kórházban 1162 beteget ápolnak, közülük 276-an vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 221 262-en kaptak védőoltást, közülük 1 138 614-en már a második adagot is felvették. Szlovéniában az elmúlt egy hétben enyhén csökkent az újonnan regisztrált fertőzöttek száma az azt megelőző héthez képest. Nőtt azonban a kórházban és az intenzív osztályon kezelt betegek száma. Horvátországban és Szlovéniában is kevesebb tesztet végeznek a hétvégén, mint a hétköznapokon szoktak. Ezért a hétfői adatokat mindig az előző heti, hét elejei adatokhoz hasonlítják.

Szlovákia korlátozásokat vezet be a beoltatlanokkal szemben

Szlovákiában korlátozásokat vezetnek be a koronavírus ellen még be nem oltottakkal szemben az új fertőzéses esetek kiemelkedően magas száma miatt - jelentette be Eduard Heger szlovák miniszterelnök az állami televízióban hétfőn. "A beoltatlan emberek szigorú elszigetelése mellett döntöttünk, mert meg kell védenünk őket" - mondta el a kormányfő, hozzátéve: javaslatot tesz a kormánynak az idősek kötelező oltási tervére.

Az oltással nem rendelkező szlovákiai személyek nem léphetnek be a szállodákba, éttermekbe, fodrászatokba és más, nem alapvető fontosságú üzlethelyiségekbe, valamint nem vehetnek részt nyilvános eseményen, még akkor sem, ha negatív koronavírusteszttel rendelkeznek. Az AFP francia hírügynökség számításai szerint Szlovénia, Ausztria és Csehország mögött Szlovákiában a negyedik legmagasabb az új koronavírusos esetek aránya a világon: az elmúlt hét napban százezer lakosra számítva 917 új SARS-CoV-2 esetet regisztráltak.

Ausztria szigorította a beutazási szabályokat

Ausztria hétfőtől szigorította a beutazási szabályokat: csak az oltottak, a koronavírus-betegségen fél éven belül átesettek és az érvényes negatív PCR-teszttel rendelkezők utazhatnak be az országba - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a police.hu oldalon hétfőn. Hozzátették: az antigén- és antitesttesztek ezzel egyidejűleg "a beutazás tekintetében érvényüket vesztik", kivéve, ha a védettség igazolása egy oltás igazolásával és amellett az annak beadása előtt készült pozitív antitestteszt birtokában történik.Viszont továbbra is be lehet utazni a mintavételtől számított 72 órán belüli PCR-tesztről szóló orvosi igazolás birtokában.

Az új szabályozás kivételként tekint az ingázókra, akikre a továbbiakban is a "3G szabály" vonatkozik. (Elnevezését a beoltott, gyógyult vagy tesztelt személyek, németül geimpfte, genesene oder getestete Personen kifejezésből képezték.) Az ingázók esetében a PCR-tesztek érvényessége a jelenlegi 7 napról 72 órára csökken, az antigénteszteknél pedig a jelenlegi 48 óra helyett 24 óra lesz az érvényesség. A diákok továbbra is használhatják a beutazáshoz az iskolában kapott tesztigazolásukat, az úgynevezett Ninja-Pass-t - tette hozzá a rendőrség.

Ukrajna már a következő hullámra készül

Ukrajna túljutott a koronavírus-járvány eddigi legsúlyosabb hullámának csúcsán, de továbbra is nagyon magas a kockázata egy újabb hullám "beindulásának" - jelentette ki hétfői tájékoztatóján Viktor Ljasko egészségügyi miniszter. Kiemelte: Ukrajnának úgy sikerült túljutnia a megbetegedési hullám tetőzésén, hogy nem kellett országos zárlatot bevezetnie. Szerinte azonban még korai megnyugodni, növelni kell a beoltott ukránok arányát, és be kell tartani a járványellenes előírásokat.

Elmondta azt is, hogy Ukrajnában már egy hónapja heti átlagosan 1 millió 600 ezer védőoltást adnak be. Százezer lakosra vetítve a legtöbben továbbra is a fővárosban, Kijevben veszik fel az oltást, a legkevesebben pedig Kárpátalján - fűzte hozzá. Szavai szerint mostanra 22,7 millió oltást adtak be Ukrajnában. A felnőtt korú ukránok 41 százaléka kapott legalább egy adag oltást, 31,5 százaléka pedig a teljes védettséghez szükséges mindkét dózist felvette.