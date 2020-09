Koronavírus: a szomszédban már a 3. hullámra készülnek

A koronavírus-járvány harmadik hulláma is elkerülhetetlen - vélik szerbiai járványügyi szakértők. Úgy gondolják, gondoskodni kell arról, hogy a téli hónapokban ne legyen egyszerre sok koronavírus- és influenza-fertőzött. Szerbia egyébként eddig több mint 32 ezer igazolt esetről és 729 áldozatról számolt be.

A szakértők szerint elkerülhetetlen a harmadik hullám. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Újabb rekordok dőltek meg

Szlovéniában ismét rekordot döntött az új koronavírus-fertőzöttek száma, csütörtökön ugyanis 108 esetet regisztráltak az országban. Ezzel 3497-re nőtt az igazolt COVID-19-esetek száma. Új haláleset azonban nem történt, így a járvány eddigi halálos áldozatainak száma 135 maradt. A diagnosztizált betegek közül 27-en vannak kórházban, közülük 5-öt intenzív osztályon ápolnak. Az aktív betegek száma jelenleg 701. Az országban egyébként több új gócpont is kialakult, főként idősotthonokban és iskolákban.

Ukrajnában változatlanul gyors ütemben terjed a koronavírus, és péntekre itt is újabb rekord dőlt meg. Az elmúlt nap során ugyanis több mint 3100 új beteget regisztráltak az országban, és a fővárosban, Kijevben is kimagaslóan sok, 400-nál is több új fertőzöttet azonosítottak. A legfrissebb adatok szerint Ukrajna már 152 ezer megbetegedésről és 3132 áldozatról tud. Jelenleg 78 675 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel - ez a szám csaknem kétezerrel nőtt egy nap alatt.

További számok a szomszédból

Ausztria csaknem 32 ezer koronavírusos esetről és 750 elhunytról, Horvátország 13 ezer betegről és 211 áldozatról, míg Románia 1010 ezer fertőzöttről és 4100 halottról adott hír péntekig. Szlovákiában pedig már 5252 embert fertőzött meg és 37 életet követelt az új kór.

