Koronavírus: a szomszédban később tetőzhet a járvány

A szlovák Egészségpolitikai Intézet (IZP) elemzése az új típusú koronavírus terjedésének három különböző forgatókönyvét tartalmazza. Ezek közül az első a vírus reprodukciós faktorának 1,0 alatti mutatójával számol, és azt feltételezi, hogy későbbre tolódhat a járvány tetőpontja. (A reprodukciós faktor értéke azt jelzi, hogy egy fertőzött személy átlagban hány másikat fertőz meg.) Ez a forgatókönyv a vírus lassú terjedését valószínűsíti, valamint azt, hogy az újonnan fertőzöttek száma stabilan alacsony szinten marad, így az országban összesen 5600 ember betegedne meg és a kór a nyár végén vagy szeptemberben érné el a csúcspontját

"A COVID-19 megbetegedés terjedését mutató hozzáférhető adatokból, nemzetközi összehasonlításokból és az aktuális modellekből az következik, hogy a vírus reprodukciós faktorát sikerült az 1,0 érték alá csökkenteni a népesség többségénél" - idézett az elemzésből a szlovák hírügynökség.

Továbbra is 1500 alatt a fertőzöttek száma Szlovákiában

Egy másik forgatókönyv 1,1-es reprodukciós faktorral, és a szlovákiai népesség 0,6 százalékának (mintegy 33 ezer embernek) a megfertőződésével számol. A harmadik változatban a vírus reprodukciós faktora 0,8 és ennek alapján a kór terjedésének csúcspontján a népesség 0,04 százaléka (közel 2200 ember) lenne fertőzött.

Közben Szlovákiában az előző naptól szombat délig 13 újabb személynél mutatták ki a SARS-CoV-2 vírust, így a korábbiakkal együtt már 1373 fertőzöttet tartanak nyilván - közölte honlapján a központi válságstáb. Az újonnan diagnosztizáltak napi átlaga a múlt héten ötven körül alakult, ezen a héten eddig ennél alacsonyabb a napi átlag. Folyamatosan nő a kórból hivatalosan kigyógyultnak minősítettek száma is, péntektől 31-gyel emelkedett, s így 386-ra nőtt. Szlovákiában a kór miatt - az előző napoknál valamivel kevesebb - jelenleg 212 személy van kórházban, az elismert halálos áldozatok száma 17, az elvégzett vírustesztek száma pedig már meghaladta a 66 ezret.

Lassult a járvány terjedése Romániában

A stratégiai kommunikációs törzs szombat kora délután közzétett összesítése szerint tegnap óta 218 emberről bizonyosodott be, hogy elkapta a fertőzést. Ezzel 10 625-re emelkedett a betegség megjelenése óta Romániában nyilvántartásba vett koronavírus-fertőzöttek száma.

A Sürgősségi Egyetemi Kórház bejárata Bukarestben. Fotó: Getty Images

Az utóbbi napon - a pénteki háromszázat meghaladó csúcs után - már csak 73 gyógyulást jelentettek a hatóságok, így az egészségügyi rendszer terhelése (az aktív koronavírus-fertőzöttek száma) az előző hét ritmusában tovább növekedett. A betegek közül 235-en továbbra is intenzív ápolásra szorulnak. Tegnap óta 23 újabb halálesetet regisztráltak: így a koronavírus-járvány romániai áldozatainak száma 575-re emelkedett. Külföldön további 73 COVID-19-cel diagnosztizált román állampolgár vesztette életét.

Romániában március utolsó napjaiban még 140 ezer embert töltötte otthoni vagy hatósági karanténban a betegség lappangási időszakát: számuk azóta folyamatosan csökken. Az utóbbi napon több mint 1200 ember hagyhatta el a karantént, így most már csak 12 ezren vannak hatósági, 26 ezren pedig otthoni elkülönítésben.

Bár a hatóságok már a korlátozások enyhítésének menetrendjét tervezik, a részleges kijárási tilalom a rendkívüli állapot végéig, május 14-ig érvényben marad, ennek megsértéséért pedig naponta több mint ötezer embert bírságolnak meg Romániában átlagosan 2000 lejre (147 ezer forint). Ez elvileg napi kétmillió eurós bevételt jelentene a járvány előtt is 3,8 százalékos GDP-arányos hiánnyal megtervezett - most már hét százalékos hiányra számító - román államháztartásnak. A kijárási korlátozások óta kirótt mintegy 80 millió eurónyi büntetés mértéke megegyezik azzal az összeggel, amely a cégek nyereségadójából folyt be a román államkasszába februárban. A bukaresti média azonban azt valószínűsíti, hogy a román állam nem lesz képes lesz behajtani a nettó átlagbér kétharmadára rugó bírságok jelentős részét.

