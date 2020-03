Koronavírus: a szomszédban is egyre nagyobb a baj

A környező országokban is egyre komolyabb gondot jelent a járvány. Mutatjuk, jelenleg milyen a koronavírus-helyzet a szomszédban.

Románia

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében szerda déltől tovább korlátozzák a kijárást Romániában, a közrendvédelmi és határőrizeti feladatokba pedig a katonaságot is bevonják - jelentette be Marcel Vela belügyminiszter. Ezentúl napközben is csak azok hagyhatják el lakásukat, akiknél ez elkerülhetetlen a munkavégzéshez, halaszthatatlan orvosi vizsgálatra szorulnak, létfenntartásukhoz vagy gyógykezelésükhöz szükséges termékeket kell beszerezniük, mezőgazdasági tevékenységet végeznek, ellátásra szoruló hozzátartozójukról gondoskodnak, vagy saját, illetve háziállataik mozgásigényét elégítik ki lakóhelyük közvetlen közelében. A legveszélyeztetettebbnek minősülő 65 év feletti korosztály számára a kijárást csak 11 és 13 óra között engedélyezik - kivéve, ha munkaügyi kötelezettségeiknek tesznek eleget, gazdálkodnak, illetve rászorulókról gondoskodnak. A lakás elhagyásának indokáról minden esetben a munkáltató által kibocsátott igazolást vagy saját felelősségre kiállított írásos nyilatkozatot kell felmutatni a rendfenntartóknak.

Szigorúan ellenőrzik a Kijevbe érkezőket. Fotó: Getty Images

A Romániába beutazók ezentúl - függetlenül attól, honnan érkeznek - 14 napra házi karanténba kerülnek, hogy megakadályozzák a koronavírus esetleges terjedését. A katasztrófavédelmi államtitkár, Raed Arafat arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendkívüli állapot idején is nagy szükség van az önkéntes véradók segítségére. Mint mondta, a tartalékok fogytán vannak, így a koronavírus-válság a más betegségekben szenvedők vagy műtéti beavatkozásra szorulók életét is veszélyezteti. Klaus Iohannis román államfő pedig felszólította az egészségügyi intézmények vezetőit, hogy fokozottan figyeljenek a frontvonalban dolgozó személyzet egészségének védelmére. A napokban derült ki ugyanis, hogy a kelet-romániai Suceava Megyei Sürgősségi kórházat be kellett zárni, miután száz orvos és ápoló fertőződött meg koronavírussal, de Bukarestben és Sepsiszentgyörgyön is kórházi részlegeket kellett karantén alá helyezni, miután az ott dolgozók elkapták a koronavírus-fertőzést.

Szlovákia

A koronavírus-járvány terjedése miatt újabb korlátozó intézkedésekre volt szükség Szlovákiában is. Így ezentúl kötelező védőmaszkot viselni a közterületeken és a bevásárlóközpontokban, más forgalmas helyeken pedig mérni fogják az ott lévők hőmérsékletét - jelentette be az új szlovák miniszterelnök, Igor Matovic. Elrendelték továbbá az oktatási intézmények kényszerszünetének meghosszabbítását is, egyelőre határozatlan időtartamra. Ennek következtében elmaradnak az idei írásbeli érettségik, a szóbeliket pedig későbbre tolják.

A koronavírus okozta helyzet miatt a boltok nyitvatartását is tovább korlátozták. Vasárnaponként az élelmiszerüzletek, a drogériák, a trafikok és az állateledel-kereskedések is zárva lesznek, a 65 évesnél idősebbek számára pedig külön vásárlási időszakot határoztak meg, amely reggel 9-től 12 óráig tart. A keddi adatok szerint Szlovákiában már 204 ember fertőződött meg.

Ukrajna

Már 84 koronavírusos betegről és 3 áldozatról tudnak Ukrajnában. Eddig egy fertőzött gyógyult meg. A betegek között 3 parlamenti képviselő is van. A helyi önkormányzat egy egészségügyi központra hivatkozva közölte, hogy igazolták a koronavírus-fertőzöttségét egy munkácsi nőnek - aki így az első Kárpátalja megyei fertőzött -, de ezt az egészségügyi tárca még nem erősítette meg.

Közben Lviv megye vezetése is veszélyhelyzetet vezetett be a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. Ezt megelőzően a kijevi kormány nyolc másik megyében és a fővárosban vezetett be veszélyhelyzetet. Az ukrán államfő, Volodimir Zelenszkij pedig felszólította a vallási felekezetek vezetőit, hogy résztvevők nélkül, online tartsanak szertartásokat. Mint mondta, az embereknek most nagy szükségük van hitre, de legalább annyira szükségük van biztonságra is.

Horvátország

Horvátországban is nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, már 418 betegről tudnak. A kormány egyelőre nem döntött további intézkedésekről, viszont mától még szigorúbban ellenőrzik és büntetik a korlátozó intézkedések megszegőit.

