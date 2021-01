Koronavírus: a szigor ellenére sem javult sokat a helyzet

December végéig valamivel több mint 322500 koronavírus-fertőzöttet és nagyjából 9500 áldozatot regisztráltak itthon. A helyzet a szigorítások ellenére is látványosan romlott november vége óta, ugyanis az addig feltárt esetek száma 217 ezer körüli, a halottaké pedig 4900 alatti volt.

A köznevelésben dolgozókat tesztelték Debrecenben január 3-án. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Elindulhat a javulás

Koronavírus: ilyen volt a pandémia első éve - kattintson! h i r d e t é s

A grafikonokat nézegetve észrevehetjük, hogy az új típusú koronavírussal fertőzöttek számában lassan, de biztosan javulás mutatkozik. Ugyanis míg novemberben csaknem 142 ezer új esetet tártak fel, addig decemberben már "csak" 105 ezer ember fertőzöttségére derült fény. Ráadásul novemberben nem is volt olyan nap, amikor 3 ezer alatt maradt volna a napi esetszám, decemberben viszont ez 15-ször is előfordult, egy alkalommal pedig ezernél is kevesebb új esetet jelentettek 24 órán belül. A novemberi 6819-es rekordtól azonban csak kevéssel marad el a decemberi csúcsérték, amely 6697 volt.

Forrás: MTI

A halálozási arány aggasztóbb

Az áldozatok számát tekintve viszont még csak decemberben futott fel igazán a koronavírus-járvány. Hiszen míg november végéig összesen - tehát a járvány kitörése óta - 4800-an haltak meg, addig decemberben majdnem megduplázódott ez a szám. Egyetlen hónap alatt ugyanis 4714 életet követelt az új kór.

Forrás: MTI

Ráadásul novemberben még volt 15 olyan nap, amikor 100-nál kevesebb áldozatról számoltak be. Decemberben viszont mindössze egyszer volt 100 alatt ez az adat, ám 19-szer a 150-et is meghaladta a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben elhunytak napi száma. A novemberi rekord 156 volt, a decemberi csúcsérték pedig már a 190-et is túlszárnyalta.

Koronavírus-fertőzés miatt került kórházba Larry King, a híres amerikai tévés - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!