Koronavírus: a szakemberek szerint ez vár még ránk

A legutóbbi szennyvízadatok alapján azt lehet mondani, hogy jelenleg a koronavírus-járvány csúcsán, vagy annak közelében járunk - nyilatkozta a közmédiának Rusvai Miklós víruskutató. Kitért arra is, hogy a jelenlegi súlyos helyzetért a brit vírusmutáns a felelős, amely decemberben kerülhetett az országba, januárban elterjedt, februárra pedig már dominánssá is vált. Azt egyébként már más járványoknál is megfigyelték, hogy a vírusmutánsok erősebbek, és hatásaik súlyosabbak, mint az eredeti vírus esetében - mondta a szakember. A víruskutató szerint az egyetlen kiút a járványhelyzetből a nyájimmunitás minél előbbi elérése. Úgy véli, ha ilyen ütemben haladnak az oltások, valóban szabad nyarunk lehet.

Bízhatunk a szabad nyárban, de most még szigorra van szükség. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Most még nehéz hetek jönnek

A következő napok, hetek is nehezek lesznek, és továbbra is fontos az emberek fegyelmezett viselkedése, vagyis a korlátozó és a higiénés szabályok betartása - hangsúlyozta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője. Mint mondta, most az a fontos, hogy megakadályozzuk és lassítsuk a koronavírus további terjedését, és csökkenjen a terhelés az egészségügyi rendszeren.

Húsvétkor is fontos a fegyelem

A szakember figyelmeztetett, hogy a húsvétra való készülődés és a húsvéti ünnepek során is kerülni kell a zsúfolt helyeket és be kell tartani a szociális távolságot. Az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében fontos továbbá a kézmosás, a kézfertőtlenítés és a maszkviselés. A lakosságot arra kérik, hogy húsvétkor lehetőleg csak a szűk család találkozzon, és a családon belül is tartsuk be a járványügyi szabályokat.

