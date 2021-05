Koronavírus: a magzat így részesül az oltásból

Úgy tűnik, a vakcinák nemcsak a terhes nők, hanem a magzatuk védelmét is erősítik a koronavírus ellen. Erre a következtetésre jutott egy friss tanulmány, amely szerint a Pfizer-BioNTech vagy Moderna oltását kapó terhes nők a szervezetet védő antitesteket juttatnak a csecsemőik szervezetébe is - írja a Medical Xpress.

A csecsemőt is védi, ha időben kap oltást a kismama

A kutatók 122 olyan terhes nőt vizsgáltak meg, akik megkapták az oltásokat. Születésükkor a csecsemők köldökzsinórjából is vért vettek, hogy megvizsgálják. Az eredmények szerint az első adag oltást megkapó nők 44 százalékának magzatában mutatták ki az antitesteket. Azoknál a nőknél pedig, akik már mindkét adag vakcinát megkapták, 99 százalékban voltak kimutathatóak az antitestek a magzat vérében.

Hogyha tehát mindkét adagot szülés előtt megkapja a kismama, az jelentősen növeli annak valószínűségét, hogy az antitestek átkerülnek a csecsemőbe - mondta el Dr. Malavika Prabhu, a New York-i Weill Cornell Medicine munkatársa, a tanulmány egyik szerzője. Eredményeik szerint az oltások az első adag után öt nappal indították el az antitestek termelődését a terhes nőkben, nagyjából 16 nappal az oltást követően pedig a méhlepényen keresztül a csecsemőhöz is átjuthatott belőlük. Érthető módon minél magasabb volt az anya antitestszintje, annál magasabb szintet mértek a csecsemőjében is.

A csecsemőt is védi, ha időben kap oltást a kismama. Fotó: Getty Images

Prabhu szerint az eredmények biztatóak és azt sugallják, hogy a várandós kismamáknak javasolt még szülés előtt mindkét oltást igényelniük, így időben kialakulhat az antitestválasz és eljuthat a csecsemőhöz is, akiben így szintén kialakulhat némi védettség a COVID-19 ellen. A szakember ugyanakkor hangsúlyozza: nem tudni még biztosan, hogy mi az a minimális antitestszint, ami már védhet a betegség kialakulásától. A védelem fontos, hiszen a koronavírus új variánsai már nagyobb arányban betegítenek meg kisgyerekeket és újszülötteket is. Őket azonban még nem lehet beoltani, a legbiztosabb védelem számukra a szociális távolságtartás és a maszkok használata - hangsúlyozta a tanulmány szerzője.

A témában a közelmúltban több hasonló vizsgálatot is végeztek. Ezek mindegyike ugyanerre az eredményre jutott, vagyis hogy az oltások a magzatok számára is biztosítanak bizonyos fokú védelmet.

