Koronavírus: a legújabb német szigorítások

A koronavírus elleni védekezést irányító német válságstáb döntése szerint az egészségügyi maszkok, kesztyűk, járványvédelmi kezes-lábas ruházatok és egyéb védőfelszerelések exportja ezentúl csak rendkívüli engedéllyel - például összehangolt nemzetközi segélyakciók keretében - lehetséges. A német szövetségi egészségügyi minisztérium és a belügyminisztérium közös válságstábja emellett arról is döntött, hogy központi ellenőrzés alá vonják a kórházak, orvosi rendelők és szövetségi hatóságok ellátását.

Nem térhetnek haza a Tenerifén ragadt németek

A válságstáb a külföldön karanténba helyezett német állampolgároknak a helyi hatóságok utasításainak betartását javasolja. Ez azt is jelenti, hogy a koronavírus-járvány miatt lezárt tenerifai szálloda német vendégei a karantén végéig - tehát március 10-éig - nem térhetnek haza Németországba.

Védőfelszerelésbe öltöznek az orvosok a Stuttgarti Kórházban. Fotó: Getty Images

Egyre nagyobb a pánik

Németországban eddig 240 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. A 16 német tartomány közül már 15-ben van legalább egy fertőzött - egyedül az ország keleti részén fekvő Szász-Anhalt nem érte még el a járvány. A legtöbb fertőzést - 111 esetet - Észak-Rajna-Vesztfáliában jegyezték fel. Az koronavírusos esetek száma február 25-én kezdett jelentősen növekedni, a járvány észak-olaszországi terjedésével párhuzamosan. A február 25-e előtt megbetegedett 16 ember közül eddig 14-en gyógyultak meg.

A német koronavírus-helyzet változásával azonban a közhangulat is megváltozott az utóbbi nyolc nap alatt. Az ország több részén tapasztalható például az úgynevezett pánikvásárlás: leginkább a tartós élelmiszerek és a kézfertőtlenítő gél iránti kereslet ugrott meg. A gyógyszertárakban pedig országszerte hiánycikk az egészségügyi maszk. A koronavírus-járvány, illetve a maszkok hiánya szokatlan üzleti megoldásokat eredményezett Németoszágban. Egy fővárosi cipőáruház kirakatában például nagyméretű plakátokon hirdetik, hogy rendkívüli akció keretében szájmaszkot árusítanak, amíg a készlet tart. A koronavírus okozta pánik miatt azonban már bűncselekmények is előfordultak: már több kórházból is ellopták a kézfertőtlenítő szert adagoló palackokat.

Lemondják a nagy rendezvényeket

A koronavírus terjedése miatt egyre óvatosabb a lakosság - ezt jelzi például az is, hogy a vendéglátók és az utazásszervezők a forgalom jelentős csökkenéséről számoltak be. A járvány miatt egy sor nagyszabású rendezvényt is lemondtak vagy elhalasztottak. Nem tartják meg például a Lipcsei Könyvvásárt, amely a német nyelvterület legnagyobb irodalmi közönségfesztiválja. A rendezvény eredetileg március 12-én kezdődött volna. A hannoveri ipari vásárt - az ágazat legnagyobb nemzetközi szakkiállítását - pedig áprilisról júliusra halasztották.

