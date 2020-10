Koronavírus: a legtöbben emiatt betegszenek meg

A koronavírus-járvány továbbra is felszálló ágban van Magyarországon, ezért most az egyéni felelősség a legfontosabb. A szabályok betartására azért is kell ismételten felhívni a figyelmet, mert a szakember szerint a tapasztalat azt mutatja, hogy a megfertőződött emberek nagy többsége nem kerülte a nagy rendezvényeket, megbetegedése előtt zsúfolt helyen tartózkodott - olvasható a hirado.hu-n.

A fertőzöttek többsége nem kerülte a tömeget. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Erre a fegyelmezettségre mindaddig szükség lesz, ameddig nem lesz meg az új típusú koronavírus elleni vakcina. Közben az elmúlt napokban folyamatosan kétezer felett volt az új igazolt esetek száma, és az elhalálozások száma is megugrott.

A vakcina az egyetlen megelőzési mód

Az újfajta kezelési módokkal, például a remdesivir alkalmazásával kapcsolatban elmondta, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a megfelelő módon és időben alkalmazva ezek a készítmények segítenek a koronavírus-fertőzöttek mihamarabbi felépülésében. Kiemelte ugyanakkor, hogy alig van olyan betegség, amelyet teljesen el tudnak tüntetni a szervezetből a gyógyszerek. A legtöbb készítmény mindössze a kórokozók szaporodásának megakadályozására képes. A koronavírus-fertőzés egyetlen megelőzési módja a vakcina lesz, amelyet óriási erőfeszítések árán, világszerte fejlesztenek - fűzte hozzá a szakember.

Ekkora átoltottságra lenne szükség

Ahhoz, hogy a jövőben elkerülhető legyen a tömeges megfertőződés, az kell, hogy a magyar lakosság legalább 50-60 százaléka beadassa magának a koronavírus-vakcinát. A szakember szerint azonban erre van is reális esély, tekintve, hogy idén óriási a kereslet az influenza elleni oltóanyag iránt is.