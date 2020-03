Koronavírus: a legfontosabb, amit tehetünk

16 évesen lett sertésinfluenzás

"A 2009-es járvány idején kaptam el a sertésinfluenzát. Nagyjából akkora volt a pánik, mint jelenleg a koronavírus miatt, és ahogy 11 évvel ezelőtt, úgy most is inkább csak a halálesetekről szólnak a hírek. Pedig alapvető lenne, hogy reálisan gondolkodjunk a COVID-19 kockázatával kapcsolatban: annak például, hogy valaki az Egyesült Államokban megfertőződjön, még mindig kicsi az esélye" - kezdi történetét Caroline, aki másodéves középiskolásként szembesült azzal, hogy mi támadta meg a szervezetét.

A 2009-es sertésinfluenza-járvány (H1N1pdm09 vagy H1N1/09) áprilisban jelent meg először Mexikóban és az Egyesült Államokban, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2009. június 11-én nyilvánította pandémiává, azaz világjárvánnyá. A sertésinfluenza a H1N1 vírus módosult változata, amely a madár-, a sertés- és az emberi influenzavírusra jellemző gének addig nem ismert keveredéséből alakult ki. Ahogy a "hagyományos" influenza, úgy ez is cseppfertőzéssel, vagyis a fertőzöttek köhögése, tüsszentése során kiszabaduló cseppeken keresztül fertőzött. A tünetekben is hasonlított a két betegség, a sertésinfluenza vezető panaszai ugyanúgy a magas láz, a köhögés, az izom- és végtagfájdalmak voltak. Bár a 2009 előtti sertésinfluenzák is megfertőzhették az embereket, a H1N1 módosult változatánál az volt az újdonság, hogy egy új, az addigiaknál fertőzőképesebb vírustörzs jött létre.

"Emlékszem, hogy olvastam az erről szóló újságcikkeket és néztem a tv-műsorokat, de eszembe sem jutott, hogy én is elkaphatom. Aztán mégis megtörtént, kezdtem egyre rosszabbul lenni. Már napok óta influenzaszerű tüneteim voltak, amikor anyukám úgy döntött, elvisz orvoshoz. Ott derült ki, hogy sertésinfluenzám van. Mindenki nagyon ideges lett, a szüleim is csak annyit tudtak kérdezni, hogy most mit fogunk tenni."

A lányt napokig karanténban tartották a szobájában, és olyan súlyos panaszok kínozták, mint a hányás, a magaslázés a gyulladt torok. A szülei nem jártak dolgozni, az öccse nem ment iskolába - szerencsére ők nem fertőződtek meg. Caroline csak feküdni tudott, ráadásul, mivel asztmás is, még jobban megszenvedte a betegséget. Egy hétig tartó intenzív gyógyszerezés és ápolás után végül javulni kezdett az állapota.

Szájmaszkot visel egy San Franciscó-i nő egy vasúti kocsiban. Fotó: Getty Images

Ha koronavírus, akkor halál

Caroline, bár nem akarja lebecsülni sem a sertésinfluenza, sem a koronavírus súlyosságát, hangsúlyozza: nem szabad megfeledkezni azokról az emberekről, akik megbetegedtek, de felgyógyultak, és élik tovább az életüket. "Egy járvány kitörésének kezdete mindig a jéghegy csúcsa, ami azt jelenti, hogy hajlamosak vagyunk inkább a súlyos esetekkel foglalkozni, míg az enyhe vagy tünetmentes megbetegedések elfelejtődnek. A halálozási arány tehát magasabbnak tűnik, mint amekkora a valóságban" - ezt már Todd Ellerin, a South Shore Hospital munkatársa írta a Harvard Health blogon.

A koronavírussal kapcsolatos legtöbb hír az áldozatokról szól, hangsúlyozza Caroline. A vírus mortalitási rátája jelenleg 3,4 százalék, de szakértők szerint ez sokkal alacsonyabb lesz, ha még több eset napvilágot lát, írta korábban a Business Insider. Eddig 82 548 fertőzöttről és 2810 halálos áldozatról tudunk, az esetek 95 százaléka azonban Kínában történt. Egy tanulmányból pedig, amelyet a Chinese Center for Disease Control and Prevention készített, az derült ki, hogy világszerte 30 ezer koronavírusos páciens gyógyult meg, 80 százalékban pedig enyhe fertőzésről beszélhetünk.

Koronavírus: ne pánikoljunk!

"Jelentéktelennek tűnő apróságok is nagyban csökkenthetik afertőzéskockázatát: mossunk rendszeresen kezet, ha lebetegedtünk, maradjunk otthon, és tüsszentéskor, köhögéskor zsebkendővel takarjuk el a szánkat. Mint sokan mások, én is felépültem a sertésinfluenzából, az átéltek pedig rengeteg mindenre megtanítottak. A legfontosabb, hogy a megbízhatatlan információk közül kiszűrjem azokat, amelyeknek van valóságalapjuk, és hogy ne pánikoljak" - summázza a lényeget Caroline.

