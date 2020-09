Koronavírus: a legbiztonságosabb, ha nem kapjuk el

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az elmúlt 24 órában 633 új koronavírus-fertőzöttet és 8 újabb áldozatot regisztráltak Magyarországon. Így eddig 19499 embert fertőzött meg és 694 áldozatot szedett az új kór. A tisztifőorvos tájékoztatása szerint a legutóbbi áldozatok életkora széles határok között mozgott: a legfiatalabb elhunyt 37, míg a legidősebb 94 éves volt. Hozzátette, a vírus a második hullám kezdete óta változatlanul a 20 és 29 év közöttiek körében terjed a leginkább.

Írd ide a képaláírást

Fontos a védekezés

Koronavírus: az orvos már teszt nélkül is fertőzöttnek minősíthet - a részeletekért kattintson ide!

Továbbra is a közösségi terjedés megakadályozása a cél - hangsúlyozta Müller Cecília. Mint mondta, kiemelt figyelemmel követik a kisebb közösségekben urolkodó állapotokat, tehát azt, hogy az óvodákban, iskolákban, valamint az egészségügyi és szociális intézményekben milyen ütemben terjed az új típusú koronavírus. Az októbertől bevezetésre kerülő iskolai lázméréssel kapcsolatban azt javasolta, hogy több bejáratot is biztosítsanak az intézményeknek, hogy ne alakuljon ki torlódás. Fontos továbbá, hogy egyszerre minél több ember mérjen, hiszen csak így tud gördülékenyen haladni a folyamat. Egy mérés egyébként mindössze néhány másodpercet vesz igénybe - vélekedett.

Van, aki még mindig nem visel maszkot

A tájékoztatón elhangoztt az is, hogy szeptember 21-étől országszerte életbe léptek a szigorúbb maszkviselési szabályok. Ezek betartatására pedig a rendőrség is fokozottabb figyelmet fordít. Az elmúlt nap során 22 ember ellen kellett intézkedni amiatt, hogy nem vagy nem megfelelően viselte a maszkot a tömegközlekedési eszközön, 27 ember pedig vásárlás közben szegte meg a szabályt - ismertette Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa. Egyúttal mindenkit arra kért, hogy tartsa be a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő szabályokat.

Magyarországon június közepén szűnt meg a márciusban kihirdetett veszélyhelyzet, így az operatív törzs napi tájékoztatóit is felfüggesztették. Három hónap szünet után azonban szombattól ismét napi szinten tartanak sajtótájékoztatót a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb információkról, amelyekről mi - a tavaszi hullámhoz hasonlóan - ezúttal is beszámolunk majd.

Barta Sylvia újabb tüneteket észlelt magán, pedig négy és fél hónapja esett át a koronavíruson - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!