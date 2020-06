Koronavírus: a kórházakban mostantól ritkábban kell tesztelni

A kórházaknak küldött levélben Müller Cecília azt írta, hogy a tervezett műtétek és egyéb ellátások előtt csak akkor van szükség az úgynevezett PCR-tesztre, ha a páciensnek COVID-19-re utaló tünetei vannak - tudta meg a Népszava. Egyéb esetben a védőruha viselését ajánlja, amely elegendő védelmet nyújthat, még a szakma által az egészségügyiek megfertőződése szempontjából magas kockázatúnak értékelt beavatkozásoknál is.

Azt, hogy a közvetlen betegellátásban dolgozókat mikor és milyen gyakran szűrjék, a kórházvezetőkre bízzák. Ezzel kapcsolatban azonban így fogalmazott az országos tisztifőorvos: "a szűrési kötelezettség kizárólag járványügyi célból elrendelt vizsgálatokra vonatkozik." E kitétel értelmezése pedig több kórházigazgató szerint is problémás, hiszen az egészségügyi személyzetet eddig is csak azért szűrték, hogy megelőzzék a járványt. A lap információja szerint akadt, aki szerint ez azt jelentheti, hogy kizárólag csak akkor szűrhetnek most már orvosokat, ápolókat, ha a koronavírusfertőzéstüneteit észlelik valakinél.

Ha túl sok a teszt, vizsgálat lesz

Az iránymutatásban megjegyezték azt is, hogy amennyiben egy intézményből túl sok minta érkezne a laborokba, az "felvetheti a járványgóc gyanúját és a Járványügyi Bevetési Egység bevonásának szükségességét." Ilyen esetben vizsgálatot indít a tisztifőorvosi hivatal, amelybe bevonják a kórházparancsnokokat, valamint a kormányhivatalok népegészségügyi osztályait. Ha pedig a nyomozás azt állapítja meg, hogy az intézmény nem az NNK által kiadott eljárásrend szerint kérte a szűréseket, úgy azok költségét a kórháznak kell állnia, amely komoly kiadást jelenthet.

Az elvégezhető PCR-tesztek számának csökkentését többen bírálták, különösen miután a napokban derült ki, hogy a budapesti koronavírus-fertőzöttek harmada kórházakban kapta el a betegséget. "Müller Cecília legújabb iránymutatása Ionesco abszurd drámáira emlékeztet - kommentálta az NNK levelét a Népszavának Falus Ferenc egykori tisztifőorvos.