Koronavírus: a hazai települések 88 százalékán jelen van

A magyar települések csaknem 90 százalékán már azonosítottak koronavírus-fertőzöttet, azonban elképzelhető, hogy már a többi helyen is előfordultak tünetmentes, nem regisztrált esetek. Ezért úgy kell tekinteni, hogy bármelyikünk lehet fertőzött, illetve fertőző személy - fogalmazott Müller Cecília. Hangsúlyozta, a fő cél továbbra is a járványgörbe ellaposítása és az egészségügyre nehezedő teher enyhítése.

Kutyát sétáltat egy nő a miskolci Széchenyi utcában a kijárási tilalom idején.

Fotó: MTI/Vajda János

A 40 és 49 év közöttiek a legérintettebbek

A tiszitfőorvos ismertetése szerint a 45. hétről a 46. hétre 681 fővel nőtt a pozitív esetek száma. A fertőzöttek jelentős része - mintegy negyede - továbbra is a 40 és 49 év közötti. A gyerekek és az idősek érintettsége azonban igen alacsony, mindössze 4-5 százalék. Mint mondta, jelenleg elsősorban a nyugati országrész - például Győr-Moson-Sopron és Vas megye - érintett súlyosan a koronavírus-járvánnyal, ugyanakkor Heves megyében is jelentősen felgyorsult a kór terjedése.

h i r d e t é s

Még mindig vannak szabályszegők

Koronavírus: februárig marad a veszélyhelyzet - kattintson a részletekért!

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy még mindig vannak olyanok, akik nem viselnek maszkot a tömegközlekedési eszközökön és a zárt tereken. Ezt mutatja az is, hogy a szabályok megszegése miatt az elmúlt 24 órában több mint 400 személlyel szemben kellett intézkednie a rendőrségnek, 8 vendéglátóhelyet pedig ideiglenesen be is zárattak. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt. Kiemelte továbbá, hogy az új típusú koronavírus miatt bevezetett éjszakai kijárási tilalom alól ugyan mentesülnek a kutyát sétáltató személyek, egy ebbel azonban csak egyetlen személy tartózkodhat az utcán az éjjeli órákban. A közös családi kutyasétáltatásról tehát egy darabig le kell mondania mindenkinek.

Márciusban kapta el a vírust, de még mindig küzd az egészségéért - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!