Koronavírus: a hazai első hullám vége felé közeledünk

A tisztifőorvos tájékoztatása szerint a koronavírus-járvány hazai áldozatainak többsége valamilyen krónikus betegséggel is küzdött, de afertőzéshozzájárulhatott a halálukhoz. Emellett azonban szépen gyarapszik a gyógyultak száma, már 865-en távozhattak a kórházakból - mondta.

Biztatóan alakul a járványgörbe

"A járványgörbét folyamatosan figyeljük, amelynek több is eleme van, az egyik a napi fertőzöttek száma" - hangsúlyozta Müller Cecília. Elmondása szerint ez az adat napok óta csökken, így az első hullámnak már "a lefelé tartó szárán vagyuk" - fogalmazott. Kiemelte azt is, hogy koronavírus elleni intézkedések hatását a lappangási idő leteltével, tehát átlagosan 2 hét múlva érzékeljük majd, de szorosan figyelemmel követik a járványhelyzet alakulását. Megemlítette továbbá, hogy a tesztek és a fertőzöttek számában nem jelennek meg az országos szűrés során elvégzett vizsgálatok és feltárt fertőzések.

Mintát vesznek egy férfi orrnyálkahártyájáról a Pécsi Tudományegyetemen.

Fotó: MTI/Sóki Tamás

Jöhet a nemzeti oltóanyag

Engedélyezték a gyógyszertárakban az FFP1-2-3 maszkok mint egyéni védőeszközök értékesítését - közölte Müller Cecília. Elhangzott az is, hogy egy nemzeti oltóanyag programról írt alá együttműködést a kormány, a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Debreceni Egyetem. Müller Cecília szerint a saját gyártású, koronavírus elleni oltóanyag a folyamatos és biztonságos védekezés alapköve, és ezáltal függetlenedni is tudunk más országok eredményeitől. "Nemzeti ellátásban gondolkodunk" - tette hozzá a tisztifőorvos.

Nemcsak a koronavírus jelent veszélyt

Az intézmények újranyitásával kapcsolatban Müller Cecília arra figyelmeztetett, hogy az előkészületek és a kiemelt figyelem nemcsak a koronavírus, hanem a legionella baktérium miatt is fontos. Ez a kórokozó ugyanis - a kedvező hőmérséklet miatt - könnyen elszaparodhat a csőrendszerekben, ha a melegvizes csapokat sokáig nem nyitják meg. A baktérium szintén tüdőgyulladást okozhat, és ennek a veszélynek is az idősebb korosztály, valamint a gyengébb immunrendszerűek vannak a leginkább kitéve - ismertette. Azt javasolja, hogy az újranyitás előtt az épületek mindenképpen ürítsék le a víztároló tartályokat, majd a fertőtlenítésről és az úgynevezett hősokk-kezelésről is gondoskodni kell.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a mai napon újabb védőeszközöket kapnak az alapellátásban dolgozók, de az idősotthonokba és a szociális intzményekbe is jelentős szállítmány érkezik a koronavírus elleni védekezés támogatása érdekében. Fontos azonban odafigyelni a felelős készletgazdálkodásra, amelyben a kórház- és intézménypanacsnokok segítenek - mondta Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője. A köznevelésért felelős államtitkár, Maruzsa Zoltán pedig arról beszélt, hogy a héten minden fennakadás nélkül zajlottak le az érettségi vizsgák a főtantárgyakból. "Jó döntés volt, hogy megtartottuk az érettségiket" - fogalmazott.

