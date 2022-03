Koronavírus: a háború is hatással lehet a pandémiára

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint mától már nem kötelező a maszk használata a közösségi terekben, így az egészségügyi intézményekben sem. A Népszavának nyilatkozó intézményvezetők azonban továbbra is javasolni fogják annak viselését.

Még mindig veszélyt jelenthet a koronavírus

Egy nagy megyei kórház igazgatója a lapnak azt is hozzátette: Ukrajnában mindössze 35 százalékos az átoltottság, s amíg onnan ilyen nagy tömegben jönnek az emberek, továbbra is komoly veszélyt jelent a koronavírus. Hozzátette az is: Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében még mindig erős a járvány. De országosan is még mindig napi 3-4 ezer új fertőzöttet regisztrálnak, és a kórházakban is több ezer koronavírusos beteget ápolnak.

További könnyítés, hogy e hét elejétől a korábban védettségi igazolványhoz kötött rendezvényeken sem kérhetnek senkitől védettségi igazolást, a munkáltatók pedig nem szabhatják a munkavégzés feltételéül az oltást. Kivéve az egészségügyi és a szociális, valamint a honvédelemben dolgozókat, nekik továbbra is kötelező a vakcina felvétele.

Az elmúlt három napban 5852 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 805 898-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Jelenleg 2745 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 117-en vannak lélegeztetőgépen.