Koronavírus: a folyosókon kezelik a betegeket a szomszédban

Továbbra sem lassul a koronavírus terjedése Ukrajnában: csütörtökre is több mint ötezer új beteget regisztráltak. A keleti országrészben lévő Harkiv megye egyik vezető tisztségviselője, Tarasz Pasztuh Harkiv pedig arról számolt be, hogy. Az oxigénterápiára és intenzív ellátásra szorulóknak szinte lehetetlen szabad ágyat találni a kórházakban. Szavai szerint 1,7 ezer ágyat irányoztak elő a koronavírusos betegek számára a megyében, most viszont csaknem háromezren vannak kórházban.