Koronavírus: a fiatalok között sokkal gyorsabban terjed

A francia egészségügyi hatóságok 3602 új fertőzésről számoltak be szombaton az azt megelőző 24 órából, ami jóval kevesebb, mint az előző napi 4586, de a héten rekordszámú új esetek is voltak a kijárási korlátozások óta eltelt időszakot tekintve. A kórházba szállított, illetve intenzív ellátást igénylő betegek száma hullámzott. Emmanuel Macron államfőhöz hasonlóan az egészségügyi miniszter is kizártnak nevezte, hogy újra kijárási korlátozásokat vezessenek be az országban, de azt lehetségesnek mondta, hogy bizonyos helyeken lesznek korlátozó intézkedések, miután a járvány intenzitása jelenleg éppen nő Franciaországban, de másutt is Európában. E pillanatban 38 gócról tudnak az országban.

A korcsoportok, vagyis a 2 és 40 év közöttiek, valamint az idősebbek közöttifertőzésintenzív, emiatt új intézkedésekre lesz szükség - mondta Veran. A fő fertőzésgócok mostanra azok a tömegrendezvények lettek, amelyeken nem tartják be a távolságtartási szabályokat, szemben a kora nyárral, amikor a munkahelyeken terjedt a vírus. Sok esetben a fiatal fertőzöttek tünetmentesek, vagy a betegség enyhe lefolyású náluk - tette hozzá.

Szakértők szerint félő, hogy a fiatalok egyre nagyobb mértékben hozzájárulnak a járvány terjedéséhez. Fotó: Getty Images

6 éves kortól ajánlott, 12 év felett mindenkinek kellene maszkot viselnie

A WHO továbbra is hangsúlyozza, hogy a fertőzés terjedésének megelőzéséhez elengedhetetlen a maszkviselés. Az Egészségügyi Világszervezet már június 5-én adott ki ajánlást arról, hogy az emberek viseljenek szájmaszkot, de a gyerekekre vonatkozóan mindeddig nem adott tanácsot. Új ajánlásuk szerint a 12 év felettieknek különösen abban az esetben kellene maszkot viselniük, ha környezetükben nem biztosítható az egyméteres távolság az emberek között, és nagy a fertőzésveszély. A 6 és 11 év közöttiek maszkviselése aszerint ajánlott, hogy mekkora a fertőzésveszély a környezetükben, a gyerek képes-e hatékonyan viselni a maszkot, tudja-e ezt felnőtt ellenőrizni, és hogy áll-e rendelkezésre elegendő maszk - teszik hozzá.

Azt is figyelembe kell venni, hogy a maszkviselés hogyan befolyásolja a gyerek tanulását, lelki-társadalmi fejlődését, és hogy kerül-e kapcsolatba olyan emberekkel, akiknél nagy kockázata van a súlyos megbetegedésnek. Az öt éven aluli gyerekeknek nem kell maszkot viselniük, összevetve a biztonság kérdését és a gyerek érdekeit a szakosított ENSZ-szervezetek szerint.

Bizonyos vizsgálatok eredményeiből arra lehet következtetni, hogy az idősebb gyerekek nagyobb valószínűséggel adják tovább a fertőzést, mint a fiatalabbak, de több vizsgálatra van szükség a gyerekek és a felnőttek átadóképességének megállapítására - írták.

