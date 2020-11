Koronavírus: a fiatalok kezében van a nagyszülők élete

A koronavírus-járvány mindenkinek befolyásolja a mindennapi életét, a védekezés pedig bizony lemondásokkal is jár. Ez az egész lakosság számára rendkívüli kihívást jelent, de a világjárvány elleni küzdelem megköveteli ezt - mutatott rá a tisztifőorvos.

Szeretteink egészsége érdekében meg kell hoznunk bizonyos áldozatokat.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Türelmet kért a fiataloktól

Elmondása szerint a szórakozóhelyek bezárása és az éjszakai kijárási korlátozás bevezetése főként a fiatalabb korosztályokat érintheti érzékenyen, ezért tőlük türelmet kért. Úgy fogalmazott, fontos most megérteni az erkölcsi felelősséget is, hiszen jelenleg a fiatalok kezében van a szülők és nagyszülők élete. A szeretteik felé ennyi áldozatot meg kell hozniuk - tette hozzá Müller Cecília. A fent említett korlátozásokkal egyébként az a kormány célja, hogy megszüntesse azokat a csoportosulásokat, ahol az új típusú koronavírus terjedni tud.

Bezártak egy pékséget és egy italboltot

A tájékoztatón az is elhengzott, hogy a tegnapi nap folyamán bezártak egy pékéget, amelynek egyik alkalmazottja nem viselt maszkot, miközben kiszolgálta a vásárlókat. Emellett egy italboltban is hasonló problémát tártak fel a rendőrök: ott egy kiszolgáló és egy vendég is megszegte a koronavírus megfékezését célzó maszkviselési szabályokat. Erről Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője beszélt. Az elmúlt napon egyénként összesen 76 személy ellen kellett intézkednie a hatóságnak, amiért a szabályszegők nem vagy nem megfelelően viseléték a maszkot a jogszabályban megnevezett helyek valamelyikén - fűzte hozzá.

