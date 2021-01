Koronavírus: "a fenyegetettség még nem múlt el"

Rengetegen vágyunk már a régi életünkre, hiszen hosszú ideje küzdünk a koronavírus-járvánnyal. A környező országok adatait vizsgálva azonban egyértelmű, hogy a fenyegetettség még nem múlt el, és egyre több országban bukkannak fel az új mutációk - hangsúlyozta a tisztifőorvos.

Újabb vakcinaszállítmány érkezett a Dél-pesti Centrumkórházba. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A tömeges oltás lesz a megoldás

A szakember elmondása alapján a legfontosabb cél most az, hogy Magyarország minél több koronavírus-vakcinát szerezzen be, mert - Müller Cecília véleménye szerint - egyértelműen csak a tömeges oltások beindulása tud nagy mértékben javítani a helyzetünkön. Közben egyébként mind a 25 kórházi oltóponton, valamint az idősotthonokban is folyamatosan oltják a jelentkezőket - jegyezte meg.

Megemlítette továbbá, hogy a Pfizer a héten összesen 36270 ember beoltására elég vakcinát szállított Magyarországra: hétfőn 11115 ember oltásához elegendő koronavírus-vakcina érkezett 4 oltópontra, ma pedig további 25155 ember oltásához elég oltóanyag jött, amelyet 20 kórház között osztanak szét. Emellett vasárnap további 9 ezer ember beoltására elegendő vakcinát kap az ország, ezúttal a Modernától.

Vannak még szabályszegők

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy az elmúlt napon 153, szeptember 21-e óta pedig összesen 21521 személy ellen kellett intézkednie a rendőrségnek az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

