Koronavírus: A dohányboltok is bezárnak délután

Tegnap késő este jelent meg a Magyar Közlönyben a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló rendelet. Ez pedig többek között tartalmazza azt is, hogy más üzletekhez hasonlóan a dohányboltoknak is be kell zárniuk délután 3 és reggel 6 óra között. Ebben az időszakban csak dolgozó tartózkodhat bent.

Ezt nyomatékosította Lakatos Tibor ezredes is az operatív törzs péntek délelőtti sajtótájékoztatóján. Erre az intézkedésre azért volt szükség, mert az utóbbi napokban egyre több helyen előfordult, hogy a dohányboltok környékén sokan csoportosultak a délután és este folyamán. Ez pedig gyorsíthatja a koronavírus terjedését, aminek elkerülése közös érdekünk.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondták azt is, hogy a húsvéti hétvégén fokozott rendőri ellenőrzésekre kell számítani, ám most a szokásokkal ellentétben nem az ittas vezetőkre koncentrálnak. "Ha nem alapos indokkal van valaki közterületen, akkor figyelmeztetésre, pénzbírságra, súlyosabb esetben eljárásra is számíthat - magyarázta Lakatos Tibor.

Áder János: a türelem életeket ment!

Az államfő a közmédiában sugárzott beszédében azt kérte, "most ne az legyen a kérdés, hogy mi mindenünk nincs, hanem az, hogy kik vannak nekünk, hogy kikért kell türelmesnek lennünk". Úgy fogalmazott, egy korlátok közé szorított húsvét közeleg, amely nem a közös ünneplésről, hanem a segítségnyújtásról, a köszönetnyilvánításról, a türelemről szól. "Ha most, bezártságunk idején, tudunk várakozni, önként lemondunk a nagyobb térről, a nagyobb szabadságról, azzal teret adunk a legfontosabbnak: a gyógyulásnak" - hangsúlyozta a köztársasági elnök.

Beszédjében mindenkinek köszönetet mondott, aki felelősséggel végzi munkáját "ebben az embert próbáló időben". Legfőképp az orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek, az egészségügyben dolgozóknak, de hasonlóképpen a gyógyszerészeknek, a boltokban, áruházakban dolgozóknak, valamint a szállítóknak és sofőröknek is. "Köszönet a tanároknak, oktatóknak, akik lenyűgöző leleményességgel, felelősséggel, alkotó fantáziával és irdatlan mennyiségű plusz munkával alkalmazkodnak a távoktatás nehézségeihez" - mondta. Ezenkívül háláját fejezte ki a katonák, rendőrök felé is.