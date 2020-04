Koronavírus: a bőrön nem tud áthatolni

Egyes elméletek szerint a koronavírus-járvány lecsengése után fel kell készülni egy második hullámra is, azonban azt is elképzelhetőnek tartják, hogy az új kórokozó is szezonálissá válik majd, mint az influenza. A harmadik forgatókönyv szerint pedig a SARS-CoV-2 (a többi koronavírushoz hasonlóan) általános kórokozóvá válik - részletezte a tisztifőorvos.

Védőfelszerelést viselő orvosok Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben.

Fotó: MTI/kormany.hu/Árvai Károly

Mindenki teszi a dolgát

Koronavírus: újabb 70 beteg és 12 halott itthon - a részletekért kattintson ide!

Müller Cecília kiemelte, hogy a koronavírus-járvány idején is mindenki teszi a dolgát Magyarországon. A laborokban 0-24-ben dolgoznak, a kórházakban pedig folyamatos a felkészülés. Az ágyak felszabadításával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy csak kevés helyről kellett ténylegesen hazaküldeni betegeket, ugyanis a kórházi ágyak kihasználtsága a járvány kirobbanása előtt is csupán 60-70 százalék volt. Viszont továbbra sem küldhető haza olyan beteg, akit emiatt egészségkárosodás érne - szögezte le.

Mire számíthatnak a súlyos betegek?

A koronavírus-fertőzöttek kezelésével kapcsolatban megemlítette, hogy csak azok kerülnek kórházba, akiknél súlyos tünetek - például extrém magaslázés légszomj - jelentkeznek. Ebben az esetben azonban "relatíve hosszú" az ápolási idő, akár több hétig is eltarthat. Arról is beszélt, hogy az idősotthonokban továbbra is zajlik az ellenőrzés, valamint országszerte folytatják az intézmények fertőtlenítését. "Ott kezdik, ahol már regisztráltak fertőzöttet" - fűzte hozzá a tisztifőorvos.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy sokan helytelenül viselik a koronavírus elleni védekezésben fontos szerepet játszó maszkokat. A tisztifőorvos ezért arra kért mindenkit, hogy ügyeljen arra, hogy a maszk az orrot és a szájat is folyamatosan takarja: tapogatni, fel-le húzogatni és alányúlni nem szabad.

Egy egészségügyi szakértő szerint teljesen felesleges gumikesztyűt hordani - a részleteket olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkében!