Koronavírus: a belgák már a 3. hullámtól tartanak

Csehországban 5848 igazolt koronavírus-fertőzöttet mutattak ki az elmúlt nap laboratóriumi vizsgálatai, ami az utóbbi két hét legmagasabb napi esetszáma - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján szerdán közzétett adatokból. A kedden elvégzett 22 800 teszt 25,65 százaléka lett pozitív, ami az elmúlt egy hónap legmagasabb aránya. A kórházakban 4324 koronavírusos beteg van, közülük 550 állapota súlyos. A járványban eddig 9136-an haltak meg. Az elhalálozások napi száma az utóbbi héten száz alá csökkent. Novemberben a halálos áldozatok napi száma meghaladta a 200-at is. Csehország egy hete lazított az óvintézkedéseken, ami az üzletek, vendéglők és szolgáltatások megnyitását jelentette. A cseh kormány hétfőn foglalkozott a romló járványügyi helyzettel, és arra az álláspontra jutott, hogy egyelőre nem szigorít az óvintézkedéseken.

Montenegróban újabb korlátozások léptek életbe

Montenegróban egy órával meghosszabbították az éjszakai kijárási tilalmat, emellett a vendéglátóhelyek 18 óráig, az élelmiszerüzletek pedig 20 óráig tarthatnak csak nyitva az Adria-parti országban a kormány legújabb járványmegelőzési intézkedéseinek értelmében, amelyek szerdán léptek életbe. A regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma keddre 591-gyel 39 153-ra emelkedett az országban.

Koronavírus: aggasztó a helyzet a szomszédban h i r d e t é s Ukrajnában ismét csaknem 11 ezer új beteget regisztráltak. Romániában ugyan csökkent az aktív fertőzöttek, de rekordot döntött a halálesetek száma. Horvátországban újabb korlátozásokat vezettek be. Mutatjuk, a szomszédos országokban hogy állnak a koronavírus-járvány elleni küzdelemmel. Részletek itt.

A nyugat-balkáni térség többi állama közül Koszovóban 557-tel 43 881-re, Észak-Macedóniában 1120-szal 69 455-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 1077-tel 96 021-re növekedett a fertőzöttek száma. A járvány halálos áldozatainak száma Koszovóban az utóbbi 24 órában 17-tel 1137-re, Észak-Macedóniában 28-cal 1977-re, Montenegróban hattal 549-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 69-cel 3081-re nőtt.

Újra nő a fertőzöttek száma Hollandiában

Hollandiában ismét emelkedik a koronavírusos fertőzöttek napi száma, szigorúbb korlátozások várhatók a karácsonyi ünnepek előtt - jelentette be Mark Rutte kormányfő keddi esti sajtótájékoztatóján. Mivel az azonosított fertőzöttek mellett a kórházi kezelésre és intenzív ápolásra szorulók aránya is nőtt múlt héten ismét, a miniszterelnök kizárta annak a lehetőségét, hogy a háztartások háromnál több vendéget fogadjanak az ünnepek alatt. Kedden a holland közegészségügyi intézet az új fertőzöttek számának aggasztó, az előző heti adatokhoz képest 27 százalékos növekedéséről számolt be. A vírus egyre több idősotthonban terjed. A halálos áldozatok száma viszont csökkent, a múlt héten 338 ember lett a járvány áldozata az előző heti 400 után. A COVID-19 betegségben elhalálozottak száma már tízezer felé közelít.

Belgiumban már néhány intézményben a hadsereg is beszállt a koronavírusos betegek ellátásába.

Fotó: Olivier Matthys/Getty Images

Ha enyhítenek karácsonykor, jöhet a 3. hullám

Noha a múlt héten közölt napi átlagos adatoktól kismértékben elmarad, a hétvégi stagnálást követően a hét első két napján emelkedő tendenciát mutatott a koronavírussal kórházban ápoltak száma Belgiumban, és a fertőzési adatok csökkenése elmarad a várakozásoktól - közölte az illetékes belga közegészségügyi intézet kedden. Jelenleg 3276 koronavírusos beteg van kórházban az országban, 63-mal több, mint hétfőn. Közülük 723 embert intenzív osztályon kezelnek. Lélegeztetőgépet 474 betegnél kell alkalmazni. A járvány belgiumi megjelenése óta közel 593 ezer ember fertőződött meg az országban. A The Brussels Times című, angol nyelvű belga napilap virológusokra hivatkozva azt írta, hogy ha karácsony idejére enyhítik a járvány megfékezését szolgáló rendkívüli intézkedéseket, azzal a járvány harmadik hullámát idézhetik elő. Szigorúbb intézkedésekre nincs szükség, de a lazítás beláthatatlan következményekkel járhat - figyelmeztettek a megszólaltatott szakértők.

Újabb német tartományban szigorítanak

Bajorország után egy újabb német tartományban, Szászországban is megszigorítják a koronavírus-járvány második hulláma miatt bevezetett korlátozásokat a helyi kormány keddi döntése szerint. A járványügyi védekezésről szóló kormányrendelet újabb módosítását egy rendkívüli kormányülésen, december 11-én véglegesítik és december 14-én léptetik életbe. A szabályok január 10-ig érvényesek. A legfőbb szigorítás, hogy a bankfiókok és a mindennapi élethez nélkülözhetetlen üzletek - szupermarketek, üzemanyagtöltő állomások, gyógyszertárak - kivételével minden bolt bezár. Felfüggesztik a napközbeni gyermekellátás és a közoktatás működését is. Németországban a járványhelyzet tartományonként eltérő, Szászországban a legsúlyosabb, ott az utóbbi hét napon százezer lakosonként 319 új fertőződést regisztráltak, ami több mint a duplája a 16 tartományt együttvéve számított 147-nek. A németországi helyzetről bővebben ide kattintva olvashat.

A svédeknél sem lesz vidámabb a karácsony

Svédországban karácsonykor is legfeljebb csak nyolc ember gyűlhet össze, mivel a koronavírus-járvány élénkül - jelentette be Stefan Lovfen miniszterelnök kedden sajtótájékoztatón. A nyolc fős gyülekezési plafont novemberben hirdették ki a skandináv országban. Svédország tavasszal, a járvány kezdetén egyáltalán nem vezetett be szigorú korlátozásokat, emiatt azután jóval többen haltak meg a járvány miatt, mint Skandinávia más államaiban. Keddre egyébként egy nap alatt újabb 133 ember halt meg a vírus okán, ezzel 7200-ra emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma. Ami a bizonyított fertőzéseket illeti, péntektől keddig 18 820 új esetet jegyeztek fel. (A négynapos adat oka, hogy a svéd közegészségügyi hatóság szombaton, vasárnap és hétfőn nem közölt friss statisztikát.)

Olaszország: kevesebb fertőzött, de még mindig sok halott

A járványgörbe fokozatos lefelé ívelése mellett Olaszországban a kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások enyhítését mérlegeli a közelgő év végi ünnepek alatt, miközben a halálos áldozatok napi száma ismét hatszáz fölé emelkedett az egészségügyi minisztérium kedd esti adatai szerint. Egy nap alatt 14 842 új beteget szűrtek ki a korábbi több mint 13 ezerhez képest, de közel negyvenezerrel több teszt elvégzésével. A tesztelések és az azokon kiszűrt fertőzöttek aránya 9,9 százalékra süllyedt az egy nappal ezelőtti 12,3 százalékról. Az aktív betegek száma 730 ezerre csökkent az egy hónappal ezelőtti több mint 935 ezerhez képest. Majdnem negyvennel csökkent a lélegeztetőgépen levő betegek száma, jelenleg 3345. Kórházban valamivel több mint 30 ezren vannak, de november 8-án még majdnem 33 ezren voltak. December 3. óta most először emelkedett a halálos áldozatok száma: egy nap alatt 634 beteg hunyt el a hétfői 528 után. A járványnak összesen a 61 240 áldozata volt már az országban. Február óta 237 orvos is meghalt a kór miatt.

Könnyítésekre számíthatnak, akik beoltatják magukat

Lengyelországban a járványügyi rendelkezéseken belüli kedvezményekre számíthatnak majd a beoltott emberek - közölte kedden Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter. Elmondta, a lakosságot többek között azzal ösztönöznék, hogy a beoltottakra nem vonatkoznának a karanténintézkedések, ha egy megfertőzött emberrel érintkeznek, illetve ha visszatérnek a járványügyi szempontból magas kockázatú országokból. Nem éritenék őket a járvány miatt elrendelt, a gyülekezésekre és összejövetelekre vonatkozó létszámkorlátozások sem, vagyis a megengedett kereten felül vehetnének részt ezeken.

Lengyelország több mint 60 millió vakcinát foglalt le hat gyártótól. Novemberi felmérések szerint a lengyelek több mint felének nem áll szándékában beoltatni magát. Lengyelországban az utóbbi két hétben lassul a járvány, kedden a közel 38 millió lakosú országban 8312 új fertőzésről számoltak be, közvetlenül a COVID-19 miatt 94 ember, a COVID-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 317 ember hunyt el.

Bangó Margit is átesett a koronavíruson, de már jól van. A Kossuth-díjas énekesnő szervezete gyorsan legyőzte a betegséget. További részletkért kattintson társportálunk, az nlc.hu cikkére.