Koronavírus: 9 új fertőzött itthon

Koronavírus: új megfigyelőrendszeren dolgoznak a kutatók Rendszeres szennyvízvizsgálatra épülő megfigyelőrendszeren dolgoznak brit kutatók, akik szerint ezzel a módszerrel akár 10 nappal korábban ki lehet mutatni a koronavírus jelenlétét egy közösségben, mint az egészségügyi tesztekkel. Részletek itt.

A koronavirus.gov.hu tájékoztatása alapján kilenc újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4183 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma nem emelkedett, változatlanul 589 fő. 2811-en már meggyógyultak a betegségből, az aktív fertőzöttek száma 783 fő. Az aktív fertőzöttek 40 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 47 százaléka budapesti. 144 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen.

Az aktív fertőzöttek 40 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 47 százaléka budapesti. Fotó: Getty Images

Ne engedjük, hogy a járvány újra erőre kapjon

Bár megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon, életben van a járványügyi készültség. Ahogy arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken azt nyilatkozta, megerősödve kerülhetünk ki a koronavírus okozta válságból, ehhez azonban az kell, hogy ne engedjük, hogy a járvány újra erőre kapjon.

A miniszterelnök azt mondta, Magyarország a koronavírus-járvány első hullámával szemben győzelmet aratott. Figyelmeztetett azonban arra, hogy ez csak egy szakaszgyőzelem, tehát nem a háborút nyertük meg, hanem csak egy csatát. Kitért arra is, hogy mivel a környező világ hatással van Magyarországra is, idén jól és okosan kell dönteni a nyaralásról, és alaposan meg kell gondolni a külföldi vakációt. "Lehet, hogy most inkább a Balatont érdemes választani" - vélekedett.

