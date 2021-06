Koronavírus: 98 százalékban megbízhatóak az új gyorstesztek

Néhány perc alatt kimutatják a vírus jelenlétét, és a PCR-teszthez hasonlíthatóan pontosak.

A PCR-teszt megbízhatóságához hasonlítható annak a két módszernek a pontossága, amelyet a Marylandi Orvosi Egyetemen fejlesztettek ki - szúrta ki az infostart a MedicalXpressben. Mindkét teszt néhány perc alatt mutatja ki a vírus jelenlétét.

Ezért annyira kellemetlen a PCR-teszt Csak pár pillanatig tart, mégis garantáltan könnyeket csal a szemünkbe. Kattintson a részletekért. h i r d e t é s

Eltérő módszerekkel dolgoznak

Az Antisense elektrokémiai szenzorokkal érzékeli a vírus jelenlétét, a másik pedig arany nanorészecskékkel dolgozik: színváltozással jelzik, ha vírussal találkoznak. Mindkét tesztet Dipanjan Pan, a diagnosztikus radiológia és nukleáris medicina, valamint a gyermekgyógyászat professzora dolgozta ki a csapatával.

"Ezek a tesztek 5-10 percen belül kimutatják a vírus jelenlétét, egyszerű eljárásokra támaszkodnak, és egyikhez sem kell különösebb laboratóriumi képzés" - mondta el dr. Pan. Megbízhatóbbak is, mint a jelenleg forgalomban lévő gyors antigéntesztek, amelyek csak azoknál mutatják ki a vírust, akiknél jelentősen magas a vírusszint. Az amerikai gyógyszerengedélyeztetési hivatal (FDA) a múlt hónapban engedélyt adott az Antisense tesztmódszer kísérletezésére, ami a későbbiekben megnyithatja az utat abba az irányba is, hogy az egyetemi tesztkereteken belül nagyobb mintán is alkalmazzák ezt a két módszert.

98 százalékban megbízhatóak lehetnek az új gyorstesztek forrás: GettyImages

NBA-játékosokon tesztelik

Az Antisense teszt egy elektrokémiai érzékelésnek nevezett innovatív technológia segítségével mutatja ki a vírust kenetmintából. "A végleges prototípus olyan, mint egy vércukormérő, amelyet a cukorbetegek otthon használnak vércukorszintjük mérésére. És ugyanolyan könnyen tesztelhetik vele magukat az emberek, mint ahogyan a cukorbetegek megmérik értékeiket" - mondja Pan professzor. A kutató kollégáival együtt az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) játékosain tesztelheti a módszert, összevetve annak hatékonyságát az NBA-ben jelenleg használatos gyorstesztekével. "Szeretnénk megtudni, hogy tesztünk megbízhatóbb eredményeket tud-e felmutatni a meglévőkhöz képest. A jelenlegi, antigén alapú gyorstesztek az esetek mintegy 20 százalékában álnegatív eredményt adnak, és magas a hamis pozitív eredmények aránya is. A mi tesztünk körülbelül 98 százalékban megbízhatónak tűnik, ami hasonló a PCR-teszthez" - hangsúlyozta dr. Pan.

A másik teszt sem bonyolult

A tesztalany orrából vagy garatából vett mintában lévő nukleinsavat egyszerű, körülbelül tíz percig tartó eljárással felerősítik. A teszt egy specifikus molekulát használ, ami arany nanorészecskékhez kapcsolódik, és egy adott fehérjét mutat ki. Ez afehérjeaz új koronavírus genetikai szekvenciájának része. Amikor a bioszenzor a vírus génszekvenciájához kötődik, a folyékony reagens lilából kékre változik.