Koronavírus: 93-an fertőződtek meg egy húsüzemben

Eddig több mint 90 koronavírus-fertőzöttet találtak a Temes megyében található húsüzemben, amely egész Romániában a legnagyobb húsfeldolgozó. A termelést most felfüggesztették, és csak egy alapos fertőtlenítés, valamint a dolgozók újabb tesztelése után indulhat újra.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Eddig 488 tesztet értékeltek ki

A gyárban összesen 804 dolgozót teszteltek, de egyelőre csak 488-nak van meg az eredménye - így nem kizárt, hogy az üzemhez köthető koronavírusos esetek száma még emelkedni fog. A fertőzött személyek egyébként tünetmentesek, ezért csak elkülönítőben vannak, de kórházi kezelésre nem szorulnak.

Egy másik üzembe is betört a vírus

Közben azt is bejelentették, hogy az ország keleti részén egy Vaslui megyei csirkefeldolgozó üzemben is megfertőződött 59 dolgozó. A gócpontra azt követően derült fény, hogy az üzem három dolgozójánál is kimutatták az új típusú koronavírust, ezt követően pedig valamennyi alkalmazottat leteszteltek.

Romániában egyébként az elmúlt héten 5191 új koronavírusos esetet jelentettek a hatóságok, ami új rekordnak számít. Az ország a koronavírus-járvány kezdete óta több mint 38 ezer igazolt fertőzöttről és 2038 áldozatról számolt be. Közben már csaknem 23 ezren meggyóygyultak, így jelenleg mintegy 13 ezer aktív fertőzöttet tartanak nyilván.

