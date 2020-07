Koronavírus: 8 újabb fertőzött itthon

Az elmúlt napon nyolc magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4347-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Újabb áldozatot azonban nem regisztráltak az elmúlt napon, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 596 maradt - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Még négyen szorulnak művi lélegeztetésre. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Még 83-an vannak kórházban

Jelenleg 494 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, 36 százalékuk budapesti. 78-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 4-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 3257-en már gyógyultan távozhattak az egészségügyi intézményekből. A legfrissebb adatok szerint 6388 személy van hatósági házi karanténban, és már csaknem 311 ezer koronavírustesztet végeztek el az ország akkreditált laboratóruimaiban.

Még nincs vége a járványnak

A koronavírus-járvány még nem ért véget. A kórokozó ugyanis még több országban is erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van itthon. Az a cél, hogy a vírust a határon kívül tartsuk és a további szigorításokat, korlátozásokat elkerüljük. Ezért léptek életbe a beutazási korlátozások, amelyekkel csökkenthetjük afertőzéskülföldről történő behurcolásának és a járvány magyarországi fellángolásának kockázatát. Az általános szabályok pedig változatlanok: továbbra is viselni kell a maszkot az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, valamint még mindig nem tartható 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény.

