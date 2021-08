Koronavírus: 82 új fertőzött és 2 halott itthon

Az elmúlt 24 órában 82 új koronavírus-fertőzöttet és 2 áldozatot regisztráltak Magyarországon.

"A maszk nem mindenható" - nyilatkozta egy tévéinterjúban Rusvai Miklós virológus. A legtöbb hazai szakember azonban a kór terjedésének megfékezése céljából továbbra is fontosnak tartja a maszkhasználatot.

a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 30 054-re emelkedett - Újabb 82 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 811 203-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 2 beteg, így olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

81-en vannak kórházban

81-en vannak kórházban

11-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 772 241 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 942 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 6,5 millió tesztet végeztek már el az országban. Jelenleg 8 908 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon.

Az orvos átadja az oltási igazolást egy nőnek, miután beoltotta őt. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Elérhető a 3. oltás

Már Magyarországon is terjed az indiai vírusmutáns (új nevén delta variáns), amely az oltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért még mindig fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát. Eddig már 5,7 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,5 millióan pedig már a második dózist is megkapták. A COVID-19 elleni védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt

Akik az év elején kapták meg az új típusú koronavírus elleni oltást, azok már a harmadik, emlékeztető dózisra is tudnak időpontot foglalni. Aki nem tud interneten foglalni, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik adag beadását. Az eddigi információk szerint már 200 ezren meg is kapták az ismétlő oltást.

A gyerekeket is oltják

Augusztus 30-án és 31-én, valamint szeptember 2-án és 3-án oltási akciót is szerveznek az iskolákban. A szülők az intézményektől kapnak tájékoztatást és augusztus 25-éig kell visszajelezniük, hogy kérik-e gyermeküknek az oltást. A diákok immunizálása egyébként a Pfizer-vakcinával fog történni, az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. A 12-17 éves korosztályban eddig 201 ezren jelezték az oltás iránti igényüket és 83 százalékuk - 167 ezer diák - már fel is vette a vakcinát.