Koronavírus: 7 újabb halott itthon

A hivatalos kormányzati COVID-portál friss adatai szerint az elhunytak száma 524-re emelkedett. 2142-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1201-ra csökkent. Az aktív fertőzöttek 41 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 49 százaléka budapesti. Közölték továbbá, hogy 414 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. Jelenleg 11 408-an vannak hatósági házi karanténban. Az eddig elvégzett mintavételek száma 183 562.

Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1838 ember) és Pest megyében (550) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér (370), Komárom-Esztergom (259), Zala (252), majd Csongrád megye (115). A legkevesebb fertőzött Békés (11) és Heves megyében (14) van Magyarországon.

Ha szükséges, kéznél van a lélegeztetőgép a Szent János Kórház COVID-részlegén. Fotó: MTI/kormany.hu/Árvai Károly

Pozitív tapasztalatok a vérplazma-terápiáról

Vályi-Nagy István, a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főigazgatója pedig elárulta a novekedes.hu-nak, hogy jelenleg négy - eredetileg súlyos és krónikus - betegen alkalmazzák a vérplazmás kezelést a koronavírus ellen kísérleti terápiaként. Mindenki, aki kapja a kezelést, jól reagál rá: vagy lekerült a gépről, vagy még rajta van, de nem romlik az állapota.

A ma megjelent interjúban kitért arra is, hogy valószínűleg genetikai tényezők is szerepet játszanak a COVID-19 lefolyásában. Több családot is kezelnek, ahol egészen más lefolyású a betegség az egyes családtagoknál. Az alaphelyzet az, hogy az idősek nehezebben, a fiatalabbak könnyebben vészelik át a kórt. Van, ahol az édesapa intenzív osztályon van, a fiatalok közül az egyik súlyos beteg, de nem igényel intenzív ellátást, a testvére szintén beteg, de állapota nem súlyos, otthon vészeli át a betegséget - ismertette.

Az eddigi tapasztalatok alapján a társbetegségek sokszor döntőek, például az elhízás komoly veszélyt jelent, mert az ilyen betegek nehezen lélegeztethetők. A főigazgató szerint a favipiravir nevű gyógyszer az enyhe lefolyású betegségek esetében alkalmazható, és ígéretes lehet a remdesivir gyógyszer is.

A járvány kezeléséről azt mondta, szerinte jól vizsgázott a magyar nép és a magyar egészségügy, jobban mint a nyugat-európai országok, hiszen arányaiban sokkal kevesebben haltak meg itt. "Nagyon időben reagáltunk, az emberek többsége komolyan vette a korlátozásokat, nem berzenkedtek ellene" - fogalmazott.

