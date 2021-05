Koronavírus: 718 új fertőzött és 61 áldozat itthon

A koronavirus.gov.hu friss adatai szerint 718 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 147 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 61 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 175 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 625 088 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 143 884 főre csökkent. 2270 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 261-en vannak lélegeztetőgépen.

Csökkenő tendenciát mutat az új fertőzöttek és az áldozatok száma is Magyarországon.

Egyre nő a beoltottak száma

Az oltás folyamatosan zajlik, a beoltottak száma 4 600 012 fő, közülük 2 701 789 fő már a második oltását is megkapta. A regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása ma is folytatódik a kórházi oltópontokon - fontos viszont, hogy ne felejtsék magukkal vinni a szülői hozzájáruló nyilatkozatot! Az SMS-t kapott regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni Pfizer-oltásra, emellett minden érvényes regisztrációval rendelkező továbbra is tud Sinopharm-, AstraZeneca- és Szputnyik-oltásokat foglalni. A háziorvosok Sinopharm-, Janssen- és Moderna-vakcinákkal tudják folytatni az oltást. Már ingyen le lehet tölteni azt a jelenleg tesztüzemmódban működő mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, ezzel kiváltja a védettségi igazolványt - bár olvasóink visszajelzése alapján még elég döcögősen működik.

Szlávik szerint még nem dőlhetünk hátra

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa tegnap a közmédiának nyilatkozva azt mondta, Magyarország igen jól áll az átoltottság szempontjából, de a 4,5 millió immunizált ember még nem elég ahhoz, hogy "nyugodtan hátradőljünk". A szakember szerint az átoltottság befolyással van a járványra, látható, hogy a harmadik hullámnak lassan vége lesz - ugyanakkor addig nem lehetünk biztosak abban, hogy nem romlik a helyzet, amíg 5-6 millió ember meg nem kapja a vakcinát.

