Koronavírus: 696 új eset és 128 halott itthon

Újabb 696 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 344352-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 128 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 10853-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt.

Vakcinát kap egy dolgozó a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban Miskolcon. Fotó: MTI/Vajda János

5005-en vannak kórházban

Jelenleg 123647 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 5005-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 356-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 209852 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 25532 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 2,86 millió koronavírustesztet végeztek el az országban.

Részletek a vakcináról

"A fegyver, amely megállíthatja a pandémiát, itt van mindannyiunk kezében, nem engedhetjük meg, hogy nem használjuk" - jelentette ki a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban Karácsony Gergely főpolgármester. Kattintson!

Magyarország az országba eddig érkezett összes vakcinát felhasználta, így hétfő estig már összesen 78579 ember kapott oltást - többségében egészségügyi dolgozók, valamint 6642 idősotthonban lakó és dolgozó. Ma újabb vakcinaszállítmányok érkeznek, amelyek összesen mintegy 51 ezer ember beoltását teszik lehetővé. A most érkező oltóanyagokkal folytatódik az egészségügyi dolgozók, valamint az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása. Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak a korábban bevezetett védelmi intézkedések. A védőoltás ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál.

Érvényes korlátozások

A kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése értelmében február 1-jéig érvényben marad, a középiskolákban pedig továbbra is digitális tanrendben folytatódik az oktatás. Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

