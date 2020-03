Koronavírus: "65 felettiek ne menjenek ki a lakásból"

Koronavírus: 3 halálos áldozat és hét gyógyult itthon

Müller Cecília a sajtótájékoztató elején beszámolt a koronavírus-fertőzöttek számának emelkedéséről: mint mondta, már 85 beteget tartanak nyilván, ami 12 fős növekedést jelent tegnaphoz képest. Kiemelte, hogy a mai napon két idős magyar férfi is meghalt, egyikük 68, másikuk 79 éves volt. Mindketten többféle alapbetegségben szenvedtek, kockázati csoportot jelentettek.

A tisztifőorvos ennek kapcsán újra felhívta a figyelmet arra, hogy vannak olyan kockázati csoportok, amelyek tagjaira afertőzéskomoly hatással lehet, és kérte, hogy a 65 év felettiek ne menjenek ki a lakásból. "Aki teheti, tartson távolságot másoktól, maradjon otthon, utóbbi különösen azokra vonatkozik, akik külföldről tértek haza. Pandémia van, így soha nem tudhatjuk, hordozza-e valaki a vírust" - így Müller Cecília, aki beszélt arról a 7 gyógyultról is (két magyar és öt iráni), akik már távozhattak az egészségügyi intézményekből, majd megköszönte az egészségügyi dolgozók áldozatos és eredményes munkáját.

A vírushordozók tartsák be a szabályokat!

A folytatásban Lakatos Tibor kifejtette, hogy továbbra is hatályban vannak azok a korlátozó intézkedések - például a határátlépéssel kapcsolatban -, amiket a kormány azért vezetett be, hogy lassítsák a vírus terjedését. Elmondta, hogy a Liszt Ferenc Repülőtéren a korlátozások miatt jelenleg 42 fő várakozik: egy részük azért, hogy tranzitutasként egy másik járattal elutazzon, míg vannak, akik arra az egyedi engedélyre várnak, amelynek birtokában beléphetnek az ország területére. A repülőtér egyébként ágyakat helyezett ki, és élelmet, vizet, arcmaszkot, számítógépet is biztosít számukra.

A rendőrezredes kihangsúlyozta, fontos, hogy akik tehetik, maradjanak otthon, különösen, ha ezt a hatóság rendeli el. Jelenleg több mint 3506-an vannak hatósági házi karanténban, velük kapcsolatosan 13 ezernél több ellenőrzést hajtottak végre. 69 esetben szabálytalanságot állapítottak meg, 58 esetben pedig szabálysértési feljelentést is kellett tenni. "Hiába az egészségügyi dolgozók megfeszített munkája, ha a vírushordozók nem tartják be a szabályokat" - mutatott rá.

Vonat utasterét fertőtlenítik a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a Keleti pályaudvaron 2020. március 19-én. Fotó: MTI/Mónus Márton

Vigyázzunk a csalókkal

Lakatos Tibor kitért rá: továbbra is sok csaló próbál hasznot húzni a koronavírus-járványból, és hamis ígéretekkel jelentős összegeket akarnak kicsikarni azokból, akik félnek a fertőzéstől. Somogy megyében például egy olyan nőt fogtak el, aki az ANTSZ munkatársának adta ki magát, és több millió forintot akart kicsikarni azért, hogy koronavírussal kapcsolatos fertőtlenítést végezzenek. A rendőrezredes szerint nem szabad adni az ilyen emberek szavára: a hatóságok képviselői mindig igazolják magukat, és jogszabályokra is hivatkoznak.

A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a mai napon megkezdték működésüket a fővárosi és a megyei bizottságok, hogy segítséget nyújtanak az egészségügyi intézményeknek az ellátás megszervezésében, és hozzájáruljanak a karanténban elhelyezett személyek ellátásához is. Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok ezenkívül leszögezte: 71 létfontosságú vállaltnál megkezdődött a honvédelmi törzsek működése, és azokban a helyőrségekben, ahol állandó laktanyák vannak, katonák támogatják a rendőrség munkáját.

Így öli meg a szappan a koronavírust A koronavírus légúti megbetegedés, ezért a köhögés és tüsszentés révén elszabaduló fertőzés nyálcseppekkel terjed. Ha nem is tüsszentünk rá valakire, de nem akadályozzuk meg (például) zsebkendővel a cseppek szétszóródását, a vírusok különböző felületeken landolhatnak. Ha valaki megérinti ezeket, nagy eséllyel megfertőződhet. A kézmosás azonban segít. Részletesen leírjuk, hogy miért. Kattintson ide!

Az ország minden területéről van már beteg

Mivel a sajtótájékoztatót online, újságírók jelenléte nélkül tartották meg, a médiumok előzetesen, e-mailben tehették fel kérdéseiket az operatív törzsnek. Sok hasonló kérdés érkezett, így Gál Kristóf, az ORFK szóvivője szerint ezeket igyekezték tipizálni, hogy hatékonyabban tudjanak választ adni.

Arra a kérdésre, hogy a járvány mely szakaszán tartják szükségesnek a fertőzöttekről szóló területi adatok közlését, Müller Cecília úgy válaszolt: a területi adatok rendelkezésükre állnak, és elsősorban a járványügyi vizsgálatokhoz van szükség rájuk. Ugyanakkor kijelentette, az ország minden területéről van most már beteg, a tömeges megbetegedések küszöbén állunk.

Rákérdeztek a hatósági házi karantén és az önkéntes karantén közötti különbségről is. Az országos tisztifőrovos aláhúzta: előbbit hatóság rendeli el, azok számára, akiknek pozitív lett a koronavírus-tesztjük, vagy szoros kontaktusnak minősülnek - nekik kötelező otthon lenni 2 hétig. Az önkéntes karantén ezzel szemben felelősségteljes magatartás, és főleg azok gyakorolják, akik külföldről érkeztek haza, és a lehetséges továbbfertőzés megakadályozása érdekében úgy döntenek, meghatározott ideig inkább otthon maradnak. "Ez nagy áldozatokat kíván, és köszönet jár érte annak, aki hajlandó meghozni őket" - mondta Müller Cecília.

Nem tervezik városok, városrészek lezárását

A lehetséges karanténszállókkal kapcsolatos tervekről Lakatos Tibor úgy nyilatkozott, elhelyezési tartalékobjektumokat alakítottak ki, ahova kapacitáshiány esetén elhelyezik a megfigyelés alatt álló személyeket. Használaton kívüli üdülőkről, szociális és katonai létesítményekről van szó, amelyek igénybe vételére azonban egyelőre nincs szükség.

Érkezett kérdés az egészségügyi dolgozók védőfelszereléssel való ellátottságáról is. Müller Cecília azt mondta, az egészségügyi dolgozók sebészeti maszkokat használnak, mivel azok is védelmet nyújtanak. Speciális FFP3 maszk akkor szükséges, ha bizonyítottan fertőzött személyt látnak el, vagy olyan beavatkozást végeznek, ami cseppképződéssel jár - ezek az ún. behatoló jellegű beavatkozások -, ilyen esetben azonban rendelkezésre állnak a maszkok, ráadásul állandó a gyártás. "Az alapanyagok beérkeztek, és folyamatosan érkeznek napról napra" - húzta alá Müller Cecília, akitől Lakatos Tibor vette át a szót, hozzátéve: a büntetés-végrehajtás megkezdte azoknak az eszközöknek a beszerzését, amelyek segítségével magasabb védőképességű felszerelést gyárthatnak.

Felfüggesztik a tartozás miatti vízkorlátozást

Az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője ezenkívül figyelmeztette az újságírókat, hogy bár nincsenek olyan korlátozások, amelyek megtiltják, hogy közterületen tartózkodjanak, önmaguk érdekében gondolják át, hova mennek, és csak szükség esetén utazzanak városon belül. Így kevesebb eséllyel fertőződnek meg. Lakatos Tibor ugyanakkor megerősítette: továbbra sem tervezik városok, városrészek lezárását, az erről szóló híresztelések alaptalanok.

Müller Cecília a csoportos és tömeges megbetegedés közötti különbségről is szólt. Magyarázata szerint előbbi esetén jól lekövethető a járvány terjedési folyamata, egy-egy meghatározott közösségben történik a vírus átadása. Amikor azonban a csoportok országszerte megjelennek, és nem tudható, ki kitől kapta el a fertőzést, akkor már tömegesek a megbetegedések.

Zárásként beszéltek arról, hogy több szolgáltató felfüggesztette a mérőeszközök leolvasását, és egyéb módszerekkel biztosítja, hogy a fogyasztók eljuttathassák hozzájuk a szükséges eredményeket. Lakatos Tibor szerint már döntöttek arról, hogy felfüggesztik a tartozás miatti vízkorlátozást.

50 magyar pszichológus nyújt ingyenes segítséget az egészségügyi dolgozóknak - a részleteket az nlc.hu cikkében olvashatja!