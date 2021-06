Koronavírus: 57 új eset és 10 halott itthon

Újabb 57 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 807102-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 10 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 29935-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége ezúttal is idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt.

391-en vannak kórházban

Jelenleg 45541 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 391-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 44-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 731626 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 5182 személy van hatósági házi karanténban, és csaknem 6 millió tesztet végeztek már el az országban.

Oltáshoz készítik elő a Szputnyik-vakcinát. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Részletek a vakcinázásról

Eddig már 5,35 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 4,24 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már a 12-15 éves gyermekeket is lehet regisztrálni védőoltásra, a már érvényes regisztrációval rendelkezők pedig már foglalhatnak is időpontot az online rendszeren keresztül.

Közben már Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, ezért ismét fontos hangsúlyozni az oltás fontosságát. A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány további lassítása és a kedvező tendencia fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak bizonyos védelmi intézkedések.

Érvényes korlátozások

Miután a beoltottak száma meghaladta a 5 milliót, életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. A kijárási tilalom és a kötelező utcai maszkviselés megszűnt. A tömegközlekedési eszközök nem zárt megálló- és várakozóhelyein sem kötelező már a maszkviselés, a járművekre felszállva azonban továbbra is el kell takarnunk az arcunkat az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében.

